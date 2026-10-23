Алавес — Малага: составы и текстовая трансляция

·5·Спорт
Алавес — Малага: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: АлавесМалага. Начало матча: 24 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Алавес»: 1. Сивера А., 10. Аленья К., 8. Бланко А., 15. Бойе Л., 9. Диас М., 19. Ибаньес П., 16. Коски В., 7. Перес А., 21. Реббах А., 14. Теналья Н., 2. Валентини Н.

Главный тренер «Алавес»: Санчес Флорес К.

Стартовый состав «Малага»: 1. Эрреро А., 39. Азну А., 8. Дотор К., 6. Энрикес Р., 4. Галилеа Э., 10. Ларрубия Д., 22. Лоренсо Д., 21. Ниньо А., 3. Пуга К., 31. Рафита, 15. Ресио А.

Главный тренер «Малага»: Фунес Х.

АлавесМалагаЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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