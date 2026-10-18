Сельта — Алавес: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Сельта — Алавес. Начало матча: 18 октября, 19:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 20. Родригес Х., 18. Лаго И., 21. Касерес С., 23. Альварес Х. (капитан), 30. Бурсио Х., 6. Мориба И., 5. Каррейра С., 24. Дриуэш С., 9. Жутгла Ф., 19. Сведберг В.

Запасные «Сельта»: 3. Алонсо М., 28. Антанон А., 31. Аркос А., 10. Аспас Я., 1. Байындыр А., 4. Файе А., 14. Фебас А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 15. Нуньес Д., 17. Руэда Х., 25. Вильяр И.

Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.

Стартовый состав «Алавес»: 1. Сивера А., 16. Коски В., 14. Теналья Н., 2. Валентини Н., 17. Джонни Отто, 21. Реббах А., 19. Ибаньес П., 8. Бланко А., 10. Аленья К., 11. Мартинес Т., 15. Бойе Л.

Запасные «Алавес»: 24. Диалло Селу М., 9. Диас М., 6. Гевара А., 20. Маньяс А., 12. Новоа Рамос У., 27. Олаис Х., 23. Протесони К., 13. Родригес А., 22. Родригес М., 4. Суарес Д., 31. Свидерский К., 3. Юси.

Главный тренер «Алавес»: Санчес Флорес К.