Сельта — Алавес: составы и текстовая трансляция

·38·Спорт
Сельта — Алавес: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: СельтаАлавес. Начало матча: 18 октября, 19:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 20. Родригес Х., 18. Лаго И., 21. Касерес С., 23. Альварес Х. (капитан), 30. Бурсио Х., 6. Мориба И., 5. Каррейра С., 24. Дриуэш С., 9. Жутгла Ф., 19. Сведберг В.

Запасные «Сельта»: 3. Алонсо М., 28. Антанон А., 31. Аркос А., 10. Аспас Я., 1. Байындыр А., 4. Файе А., 14. Фебас А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 15. Нуньес Д., 17. Руэда Х., 25. Вильяр И.

Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.

Стартовый состав «Алавес»: 1. Сивера А., 16. Коски В., 14. Теналья Н., 2. Валентини Н., 17. Джонни Отто, 21. Реббах А., 19. Ибаньес П., 8. Бланко А., 10. Аленья К., 11. Мартинес Т., 15. Бойе Л.

Запасные «Алавес»: 24. Диалло Селу М., 9. Диас М., 6. Гевара А., 20. Маньяс А., 12. Новоа Рамос У., 27. Олаис Х., 23. Протесони К., 13. Родригес А., 22. Родригес М., 4. Суарес Д., 31. Свидерский К., 3. Юси.

Главный тренер «Алавес»: Санчес Флорес К.

Прямая трансляция LIVE
7
Вилле Коски (Алавес) нарушил правила, сыграв грубо против соперника.
5
Хосе Мунуэра дал свисток на фол, так как Лукас Бойе (Алавес) сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
19:18
Матч начинает «Сельта Виго».
19:15
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Хосе Мунуэра.
19:15
Стартовые составы на этот матч объявлены.
19:15
Добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно рассказать вам о том, что происходит на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
СельтаАлавесЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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