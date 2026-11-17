Холод и конфликт между Усманом и Умаром Нурмагомедовыми и бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили вышли на новый уровень. Грузинский боец, вспоминая громкие споры и столкновение в Абу-Даби, твердо заявил, что больше никогда не пожмет руку этим братьям.

«Они не мужчины и плохие представители мусульман»

По словам Мераба Двалишвили, поступки Умара и Усмана не соответствуют ни спортивной этике, ни человечности. Он не скрыл своего крайнего недовольства их поведением.

«Усман и Умар — не мужчины. Они плохие представители Дагестана и мусульман. У меня никогда не было проблем с другими дагестанцами. Умар — подлец. Он не мужчина», — сказал Двалишвили.

Нападение в Абу-Даби и разочарование

Бывший чемпион подчеркнул, что группа Усмана неожиданно напала на него и повалила на землю. Отметив, что такое поведение недопустимо в мире славы и боев, Мераб не скрыл, что особенно разочарован действиями Умара.