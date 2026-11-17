«Они не мужчины»: Мераб Двалишвили резко осудил Нурмагомедовых после конфликта
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили заявил, что прекращает отношения с Усманом и Умаром Нурмагомедовыми после столкновения в Абу-Даби и не будет пожимать им руки.
- Грузинский боец осудил братьев за нападение группой.
- Он обвинил их в действиях, противоречащих спортивной этике, и поведении, не соответствующем мужскому достоинству.
Холод и конфликт между Усманом и Умаром Нурмагомедовыми и бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили вышли на новый уровень. Грузинский боец, вспоминая громкие споры и столкновение в Абу-Даби, твердо заявил, что больше никогда не пожмет руку этим братьям.
«Они не мужчины и плохие представители мусульман»
По словам Мераба Двалишвили, поступки Умара и Усмана не соответствуют ни спортивной этике, ни человечности. Он не скрыл своего крайнего недовольства их поведением.
«Усман и Умар — не мужчины. Они плохие представители Дагестана и мусульман. У меня никогда не было проблем с другими дагестанцами. Умар — подлец. Он не мужчина», — сказал Двалишвили.
Нападение в Абу-Даби и разочарование
Бывший чемпион подчеркнул, что группа Усмана неожиданно напала на него и повалила на землю. Отметив, что такое поведение недопустимо в мире славы и боев, Мераб не скрыл, что особенно разочарован действиями Умара.
Участники конфликта
Отношение и заявление Двалишвили
Умар и Усман Нурмагомедовы
Охарактеризованы как «не мужчины» и «подлецы», заявлено об отказе от примирения
Столкновение в Абу-Даби
Упомянуто, что нападение было совершено группой лиц, а сам Умар подошел позже
Другие дагестанские бойцы
Заявлено, что с ними никогда не было проблем и отношения остаются хорошими
«Когда группа Усмана напала на меня и повалила на землю, у меня не было травм. Травмы появились позже… А Умар подошел потом. Больше всего я разочарован именно им. Если они предложат закрыть этот вопрос, я не пожму им руки. Я пожимаю руки только настоящим мужчинам», — добавил грузинский боец.
Как вы считаете, как подобные острые конфликты в мире ММА повлияют на будущие столкновения бойцов в октагоне или на их общие отношения? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…