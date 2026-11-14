Противостояние Дагестана и Грузии? Двалишвили прокомментировал инцидент на турнире
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- Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили раскрыл подробности инцидента с российским борцом Ахмедом Гаджимагомедовым, произошедшего в Грузии прошлым летом.
- По словам Двалишвили, столкновение произошло из-за его резких высказываний об Умаре Нурмагомедове, и Гаджимагомедов спровоцировал его.
- Спортсмен подчеркнул, что на месте происшествия он пожал руку сопернику и решил конфликт мирным путем.
Бывший чемпион UFC, грузин Мераб Двалишвили впервые подробно рассказал об известном инциденте, произошедшем летом с чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе, россиянином Ахмедом Гаджимагомедовым. Как выяснилось, корни всех последующих конфликтов уходят именно в ту историю, случившуюся в Грузии.
События в Грузии и столкновение с Гаджимагомедовым
В беседе с Крисом Вайдманом Двалишвили открыто описал, что тогда произошло. По его словам, последующие нападки со стороны команды Нурмагомедова были вызваны его резкими высказываниями об Умаре Нурмагомедове, сделанными летом в Грузии перед турниром RAF.
«В Грузии меня спровоцировали. Он [Ахмед Гаджимагомедов] сказал мне: “Пока я здесь, не говори об Умаре. Можешь говорить о нем после того, как я уеду”. Он кричал на меня на русском языке. После этого я поддался на провокацию и отреагировал так, как поступил бы любой мужчина», — сказал Двалишвили.
Параметры инцидента
Детали
Основные участники
Мераб Двалишвили и Ахмед Гаджимагомедов
Место происшествия
Грузия (перед турниром RAF)
Причина конфликта
Спорные высказывания об Умаре Нурмагомедове
Первоначальное решение
Стороны пожали друг другу руки и уладили разногласия
«Это не противостояние между Дагестаном и Грузией»
При этом Мераб подчеркнул, что уже тогда пытался смягчить ситуацию и мирно договорился с Гаджимагомедовым:
«Но потом, поняв, что мы в Грузии и все мои грузинские ребята хотят драться, я сказал, что так делать нельзя. Затем я спросил его, хочет ли он пожать руку. Он согласился, и мы пожали друг другу руки. На этом все закончилось».
Двалишвили также особо отметил, что подобные разногласия между спортсменами не стоит превращать в межнациональный или межгосударственный конфликт: «Я люблю Дагестан, особенно трудолюбивых людей. Это не противостояние между Дагестаном и Грузией. Это был просто инцидент между спортсменами».
Как вы считаете, что нужно делать, чтобы подобные разногласия спортсменов в общественных местах не перерастали в крупные конфликты? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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