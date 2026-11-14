Противостояние Дагестана и Грузии? Двалишвили прокомментировал инцидент на турнире

В беседе с Крисом Вайдманом Двалишвили открыто описал, что тогда произошло. По его словам, последующие нападки со стороны команды Нурмагомедова были вызваны его резкими высказываниями об Умаре Нурмагомедове, сделанными летом в Грузии перед турниром RAF.

Бывший чемпион UFC, грузин Мераб Двалишвили впервые подробно рассказал об известном инциденте, произошедшем летом с чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе, россиянином Ахмедом Гаджимагомедовым. Как выяснилось, корни всех последующих конфликтов уходят именно в ту историю, случившуюся в Грузии.

«В Грузии меня спровоцировали. Он [Ахмед Гаджимагомедов] сказал мне: “Пока я здесь, не говори об Умаре. Можешь говорить о нем после того, как я уеду”. Он кричал на меня на русском языке. После этого я поддался на провокацию и отреагировал так, как поступил бы любой мужчина», — сказал Двалишвили.

Параметры инцидента Детали Основные участники Мераб Двалишвили и Ахмед Гаджимагомедов Место происшествия Грузия (перед турниром RAF) Причина конфликта Спорные высказывания об Умаре Нурмагомедове Первоначальное решение Стороны пожали друг другу руки и уладили разногласия

«Это не противостояние между Дагестаном и Грузией»

При этом Мераб подчеркнул, что уже тогда пытался смягчить ситуацию и мирно договорился с Гаджимагомедовым:

«Но потом, поняв, что мы в Грузии и все мои грузинские ребята хотят драться, я сказал, что так делать нельзя. Затем я спросил его, хочет ли он пожать руку. Он согласился, и мы пожали друг другу руки. На этом все закончилось».

Двалишвили также особо отметил, что подобные разногласия между спортсменами не стоит превращать в межнациональный или межгосударственный конфликт: «Я люблю Дагестан, особенно трудолюбивых людей. Это не противостояние между Дагестаном и Грузией. Это был просто инцидент между спортсменами».

Как вы считаете, что нужно делать, чтобы подобные разногласия спортсменов в общественных местах не перерастали в крупные конфликты? Оставляйте свое мнение в комментариях!