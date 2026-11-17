«Ислам, если хочешь поговорить, можешь прийти ко мне или я могу прийти к тебе. Мы можем встретиться со всеми твоими братьями и спокойно всё обсудить.

По словам Двалишвили, он готов встретиться с Исламом Махачевым и спокойно обсудить возникшие разногласия. Боец подчеркнул, что не ставит для этого особых условий и готов провести беседу в удобном для обеих сторон месте.

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили выразил готовность лично встретиться с Исламом Махачевым по поводу конфликта, возникшего с Умаром и Усманом Нурмагомедовыми . Грузинский боец заявил, что готов приехать к Исламу или принять его у себя для открытого обсуждения вопроса. Однако он резко раскритиковал поведение Нурмагомедовых в сложившейся ситуации.

Читайте также · 12 ноября Словесная перепалка в Абу-Даби: Мераб Двалишвили и Усман Нурмагомедов подрались (видео)

Я прав на 100 процентов. Именно поэтому мы пожали руки с Ахмедом Гаджимагомедовым и поставили точку в этом вопросе. Продолжать конфликт не было никакого смысла», — сказал Мераб.

Осудил поведение Умара и Усмана

Грузинский боец отметил, что разрешил разногласия с Ахмедом Гаджимагомедовым путем личного общения. По его мнению, после того как в этом вопросе была поставлена точка, необходимости продолжать конфликт не было.

Однако Двалишвили не скрыл своего недовольства действиями Умара и Усмана Нурмагомедовых в данной ситуации.

«Но поведение Умара и Усмана в этой ситуации было абсолютно бессмысленным. Поэтому они оба потеряли мое уважение и показали, что оба они трусы», — добавил он.

Продолжится ли конфликт?

Из заявления Мераба видно, что он не против прямого диалога с Исламом Махачевым. Напротив, он предлагает встретиться с участием всех сторон, чтобы прояснить ситуацию.

Однако его резкие высказывания в адрес Умара и Усмана могут сохранить напряженность вокруг конфликта. Пока неизвестно, как Ислам Махачев отреагирует на это предложение.

Теперь внимание приковано к ответу Махачева: примет ли он предложение Мераба о встрече или конфликт ограничится заявлениями в социальных сетях?