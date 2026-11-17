Мераб Двалишвили предложил встречу Исламу Махачеву: раскритиковал Умара и Усмана
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- Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили заявил о готовности лично встретиться с Исламом Махачевым для разрешения возникших разногласий.
- Грузинский боец предложил спокойно обсудить вопрос в удобном для обеих сторон месте при участии всех братьев.
- В то же время Двалишвили резко критиковал действия Умара и Усмана Нурмагомедовых, обвинив их в трусости.
Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили выразил готовность лично встретиться с Исламом Махачевым по поводу конфликта, возникшего с Умаром и Усманом Нурмагомедовыми. Грузинский боец заявил, что готов приехать к Исламу или принять его у себя для открытого обсуждения вопроса. Однако он резко раскритиковал поведение Нурмагомедовых в сложившейся ситуации.
«Если хочешь, поговорим с глазу на глаз» — предложение Мераба Исламу
По словам Двалишвили, он готов встретиться с Исламом Махачевым и спокойно обсудить возникшие разногласия. Боец подчеркнул, что не ставит для этого особых условий и готов провести беседу в удобном для обеих сторон месте.
«Ислам, если хочешь поговорить, можешь прийти ко мне или я могу прийти к тебе. Мы можем встретиться со всеми твоими братьями и спокойно всё обсудить.
Я прав на 100 процентов. Именно поэтому мы пожали руки с Ахмедом Гаджимагомедовым и поставили точку в этом вопросе. Продолжать конфликт не было никакого смысла», — сказал Мераб.
Осудил поведение Умара и Усмана
Грузинский боец отметил, что разрешил разногласия с Ахмедом Гаджимагомедовым путем личного общения. По его мнению, после того как в этом вопросе была поставлена точка, необходимости продолжать конфликт не было.
Однако Двалишвили не скрыл своего недовольства действиями Умара и Усмана Нурмагомедовых в данной ситуации.
«Но поведение Умара и Усмана в этой ситуации было абсолютно бессмысленным. Поэтому они оба потеряли мое уважение и показали, что оба они трусы», — добавил он.
Продолжится ли конфликт?
Из заявления Мераба видно, что он не против прямого диалога с Исламом Махачевым. Напротив, он предлагает встретиться с участием всех сторон, чтобы прояснить ситуацию.
Однако его резкие высказывания в адрес Умара и Усмана могут сохранить напряженность вокруг конфликта. Пока неизвестно, как Ислам Махачев отреагирует на это предложение.
Теперь внимание приковано к ответу Махачева: примет ли он предложение Мераба о встрече или конфликт ограничится заявлениями в социальных сетях?
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