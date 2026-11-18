Молодежка «Пахтакора» вдесятером обыграла «Насаф» и стала трехкратным чемпионом У19
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- Ташкентский «Пахтакор»
- U19 одержал победу над «Насафом» со счетом 1:0 в финале чемпионата Узбекистана 2026 года и в третий раз завоевал чемпионство.
- Единственный гол, забитый Асадбеком Шухратовым на 13-й минуте встречи, принес «львам» победу.
- Несмотря на то, что член команды Муминжон Шухратов получил красную карточку и был удален с поля, ташкентцы сохранили преимущество до конца игры.
Завершился сезон 2026 года чемпионата Узбекистана по футболу среди команд У19. В бескомпромиссном финальном поединке ташкентский «Пахтакор» У19 встретился с молодежью каршинского «Насафа» и одержал волевую победу со счетом 1:0.
Чемпионство, добытое в меньшинстве
Единственный гол, забитый Асадбеком Шухратовым уже на 13-й минуте встречи, вывел «львов» вперед. Несмотря на то, что по ходу игры Муминжон Шухратов получил красную карточку и был удален с поля, воспитанники «Пахтакора» дисциплинированно оборонялись до последних минут и удержали победу. Таким образом, ташкентцы повторили прошлогодний успех и удостоились почетного звания трехкратных чемпионов У19 в масштабах страны.
Бронзовые медали достались команде Республиканской ФА
В матче за 3-е место турнира команда Республиканской футбольной академии (ФА) У19 уверенно обыграла молодежь мубарекского «Машала» со счетом 2:0 и завоевала бронзовые медали.
Чемпионат У19-2026: Финальный этап и подробности сезона
Показатели
Подробности и результаты
Финальный матч
«Насаф» У19 — «Пахтакор» У19 (0:1)
Автор победного гола
Асадбек Шухратов (13-я минута)
Удаление (Красная карточка)
Муминжон Шухратов («Пахтакор»)
Главный судья финала
Достон Рахмонов
Матч за 3-е место
Республиканская ФА У19 — «Машал» У19 (2:0)
Количество команд-участниц
Всего 29 команд в 3 регионах
Результат «Пахтакора»
Второе подряд и в общей сложности 3-е чемпионство
Для справки: матчи чемпионата У19 текущего года были организованы с участием 29 команд, разделенных на 3 региона.
Как вы считаете, насколько сильный резерв для национальной сборной Узбекистана и клубов Суперлиги создаст последовательная гегемония академии «Пахтакора» в чемпионате У19 в ближайшие годы?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь новостью об этой победе юных «львов» с поклонниками узбекского футбола!
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