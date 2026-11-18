Завершился сезон 2026 года чемпионата Узбекистана по футболу среди команд У19. В бескомпромиссном финальном поединке ташкентский «Пахтакор» У19 встретился с молодежью каршинского «Насафа» и одержал волевую победу со счетом 1:0.

Чемпионство, добытое в меньшинстве

Единственный гол, забитый Асадбеком Шухратовым уже на 13-й минуте встречи, вывел «львов» вперед. Несмотря на то, что по ходу игры Муминжон Шухратов получил красную карточку и был удален с поля, воспитанники «Пахтакора» дисциплинированно оборонялись до последних минут и удержали победу. Таким образом, ташкентцы повторили прошлогодний успех и удостоились почетного звания трехкратных чемпионов У19 в масштабах страны.

Бронзовые медали достались команде Республиканской ФА

В матче за 3-е место турнира команда Республиканской футбольной академии (ФА) У19 уверенно обыграла молодежь мубарекского «Машала» со счетом 2:0 и завоевала бронзовые медали.

Чемпионат У19-2026: Финальный этап и подробности сезона

Показатели Подробности и результаты Финальный матч «Насаф» У19 — «Пахтакор» У19 (0:1) Автор победного гола Асадбек Шухратов (13-я минута) Удаление (Красная карточка) Муминжон Шухратов («Пахтакор») Главный судья финала Достон Рахмонов Матч за 3-е место Республиканская ФА У19 — «Машал» У19 (2:0) Количество команд-участниц Всего 29 команд в 3 регионах Результат «Пахтакора» Второе подряд и в общей сложности 3-е чемпионство

Для справки: матчи чемпионата У19 текущего года были организованы с участием 29 команд, разделенных на 3 региона.

Как вы считаете, насколько сильный резерв для национальной сборной Узбекистана и клубов Суперлиги создаст последовательная гегемония академии «Пахтакора» в чемпионате У19 в ближайшие годы?

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