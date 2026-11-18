Объявлен состав корзин для жеребьевки отборочного этапа Евро-2028
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- УЕФА официально утвердил состав корзин для 54 национальных сборных, которые примут участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2028 года.
- Сборная России не была включена в этот список.
- Жеребьевка, определяющая отборочные группы, состоится 6 декабря.
- Финальный этап пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года на полях Великобритании и Ирландии.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально утвердил состав корзин, по которым распределены национальные сборные перед жеребьевкой отборочного этапа чемпионата Европы 2028 года. Как сообщает официальный сайт УЕФА, в отборочных матчах примут участие в общей сложности 54 сборные, при этом сборная России в этот раз также не была включена в список.
Даты жеребьевки и финального этапа
Официальная жеребьевка, которая определит отборочные группы, состоится 6 декабря. Напомним, что финальный этап Евро-2028 пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года на полях Великобритании и Ирландии.
Корзины жеребьевки отборочного этапа Евро-2028
Корзина
Количество команд
Состав национальных сборных
1-я корзина
12
Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Греция, Италия, Норвегия, Хорватия
2-я корзина
12
Уэльс, Сербия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Венгрия, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Словения, Ирландия
3-я корзина
12
Шотландия, Косово, Украина, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Словакия
4-я корзина
12
Эстония, Беларусь, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Молдова, Армения, Болгария, Люксембург, Казахстан, Латвия, Сан-Марино
5-я корзина
6
Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн
Гранды в одной корзине, Казахстан и Азербайджан — в нижних
В 1-ю корзину, наряду с сильнейшими грандами Европы — Испанией, Францией, Германией, Англией, Португалией и Италией, также попали Норвегия и Греция. Из представителей СНГ и региона Украина и Грузия распределены в 3-ю корзину, Казахстан и Беларусь — в 4-ю, а Азербайджан — в 5-ю.
⚽️ Как вы думаете, какая группа, сформированная по итогам жеребьевки 6 декабря, может стать самой бескомпромиссной «группой смерти»?
Оставляйте свои прогнозы и мнения в комментариях и делитесь составом корзин отбора Евро-2028 с другими поклонниками европейского футбола!
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