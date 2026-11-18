Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально утвердил состав корзин, по которым распределены национальные сборные перед жеребьевкой отборочного этапа чемпионата Европы 2028 года. Как сообщает официальный сайт УЕФА, в отборочных матчах примут участие в общей сложности 54 сборные, при этом сборная России в этот раз также не была включена в список.

Даты жеребьевки и финального этапа

Официальная жеребьевка, которая определит отборочные группы, состоится 6 декабря. Напомним, что финальный этап Евро-2028 пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года на полях Великобритании и Ирландии.

Корзины жеребьевки отборочного этапа Евро-2028

Корзина Количество команд Состав национальных сборных 1-я корзина 12 Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Греция, Италия, Норвегия, Хорватия 2-я корзина 12 Уэльс, Сербия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Венгрия, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Словения, Ирландия 3-я корзина 12 Шотландия, Косово, Украина, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Словакия 4-я корзина 12 Эстония, Беларусь, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Молдова, Армения, Болгария, Люксембург, Казахстан, Латвия, Сан-Марино 5-я корзина 6 Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн

Гранды в одной корзине, Казахстан и Азербайджан — в нижних

В 1-ю корзину, наряду с сильнейшими грандами Европы — Испанией, Францией, Германией, Англией, Португалией и Италией, также попали Норвегия и Греция. Из представителей СНГ и региона Украина и Грузия распределены в 3-ю корзину, Казахстан и Беларусь — в 4-ю, а Азербайджан — в 5-ю.

⚽️ Как вы думаете, какая группа, сформированная по итогам жеребьевки 6 декабря, может стать самой бескомпромиссной «группой смерти»?

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