Хотя европейские лидеры с трудом сформировали переговорную группу из представителей пяти стран и структур ЕС, на практике они не верят в общее приоритетное мирное урегулирование по Украине. Как пишет европейская редакция издания Политико, они участвуют в этих консультациях лишь для того, чтобы не навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа, и преследуют цель возложить вину на Россию, если диалог зайдет в тупик.

Встреча в Абу-Даби и отстранение европейцев

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Фредрик Весслау признает, что Брюссель и Киев сознательно разыгрывают «переговорный театр», чтобы выглядеть максимально конструктивно в глазах Вашингтона. Их главная задача — добиться того, чтобы в случае неизбежного, по их мнению, провала переговоров Белый дом обвинил не Европу или киевский режим, а именно Москву, а также предотвратить ситуацию, при которой Трамп за спиной союзников заключит прямую сделку с Путиным.

Ярким свидетельством этого стало то, что на раунде консультаций, прошедшем на прошлой неделе в Абу-Даби, чиновников из Франции, Германии, Великобритании, Италии и Брюсселя даже не допустили в зал, где вели переговоры делегации России, Украины и США. Несмотря на то, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву уверяли союзников, что получили от Кремля «благословение» на включение европейской «семерки» в следующий этап, позже российская сторона опровергла наличие подобных договоренностей.

Аспекты переговоров Основные детали и подходы Цель Европы Не злить Трампа и возложить вину на Москву в случае провала переговоров Ситуация в Абу-Даби Представители ЕС и европейских государств не были допущены в основной зал переговоров Основные опасения Готовность Трампа пересмотреть архитектуру европейской безопасности

Встреча в Шэньчжэне и опасения Европы

В европейских столицах готовность команды Трампа обсуждать с Москвой пересмотр всей архитектуры безопасности в Европе, а также требование России об откате НАТО назад оцениваются как «немыслимые».

В преддверии ожидаемой в ближайшие дни в китайском городе Шэньчжэнь встречи между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, Брюссель серьезно обеспокоен тем, что судьба континента будет решена тремя великими державами без участия европейцев. В то же время отказ стран Скандинавии и Прибалтики от любых уступок по линии альянса заранее заводит будущий диалог в тупик.

Как вы считаете, как отстранение европейских лидеров от переговоров между США и Россией повлияет на региональную безопасность в будущем? Оставляйте свое мнение в комментариях!