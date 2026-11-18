Почему Европа разыгрывает «театр» в переговорах по Украине? Опубликована резонансная статья
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- Европейские лидеры не верят в мирное урегулирование по Украине, но участвуют в переговорах, чтобы не вызвать гнев президента США Дональда Трампа.
- Представители Брюсселя и Киева разыгрывают «переговорный театр» с целью возложить вину на Россию в случае неудачи диалога.
Хотя европейские лидеры с трудом сформировали переговорную группу из представителей пяти стран и структур ЕС, на практике они не верят в общее приоритетное мирное урегулирование по Украине. Как пишет европейская редакция издания Политико, они участвуют в этих консультациях лишь для того, чтобы не навлечь на себя гнев президента США Дональда Трампа, и преследуют цель возложить вину на Россию, если диалог зайдет в тупик.
Встреча в Абу-Даби и отстранение европейцев
Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Фредрик Весслау признает, что Брюссель и Киев сознательно разыгрывают «переговорный театр», чтобы выглядеть максимально конструктивно в глазах Вашингтона. Их главная задача — добиться того, чтобы в случае неизбежного, по их мнению, провала переговоров Белый дом обвинил не Европу или киевский режим, а именно Москву, а также предотвратить ситуацию, при которой Трамп за спиной союзников заключит прямую сделку с Путиным.
Ярким свидетельством этого стало то, что на раунде консультаций, прошедшем на прошлой неделе в Абу-Даби, чиновников из Франции, Германии, Великобритании, Италии и Брюсселя даже не допустили в зал, где вели переговоры делегации России, Украины и США. Несмотря на то, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву уверяли союзников, что получили от Кремля «благословение» на включение европейской «семерки» в следующий этап, позже российская сторона опровергла наличие подобных договоренностей.
Аспекты переговоров
Основные детали и подходы
Цель Европы
Не злить Трампа и возложить вину на Москву в случае провала переговоров
Ситуация в Абу-Даби
Представители ЕС и европейских государств не были допущены в основной зал переговоров
Основные опасения
Готовность Трампа пересмотреть архитектуру европейской безопасности
Встреча в Шэньчжэне и опасения Европы
В европейских столицах готовность команды Трампа обсуждать с Москвой пересмотр всей архитектуры безопасности в Европе, а также требование России об откате НАТО назад оцениваются как «немыслимые».
В преддверии ожидаемой в ближайшие дни в китайском городе Шэньчжэнь встречи между Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, Брюссель серьезно обеспокоен тем, что судьба континента будет решена тремя великими державами без участия европейцев. В то же время отказ стран Скандинавии и Прибалтики от любых уступок по линии альянса заранее заводит будущий диалог в тупик.
Как вы считаете, как отстранение европейских лидеров от переговоров между США и Россией повлияет на региональную безопасность в будущем? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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