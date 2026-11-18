Илия Топурия рассказал о желании взять реванш и планах на бой с Пэдди Пимблеттом
Бывший чемпион UFC Илия Топурия заявил, что его главной целью в октагоне является проведение матча-реванша против действующего чемпиона Джастина Гейджи. Однако в случае, если этот поединок не состоится, в качестве запасного варианта он рассматривает британского бойца Пэдди Пимблетта.
«И Сарукян, и все остальные хотят драться со мной»
Как сообщает издание Те Индепендент, Топурия открыто высказался о предстоящем противостоянии с чемпионом и своем отношении к конкурентам по дивизиону:
«Моя цель, безусловно, реванш с Джастином Гейджи. Не знаю, как и когда это произойдет, но цель именно такая. Если по какой-то причине организовать бой с Джастином не удастся, я хотел бы встретиться с Пэдди Пимблеттом. Этот бой мне очень интересен.
Думаю, Джастин не хочет драться со мной. А Сарукян хочет, все хотят. Если бы я был на месте Пэдди или кого-то другого, я бы тоже выбрал этот бой».
— Илия Топурия
Другие потенциальные соперники Илии Топурии
Боец-кандидат
Статус / Ситуация
Отношение Топурии
Джастин Гейджи
Действующий чемпион UFC
Главная цель (первый выбор для реванша)
Пэдди Пимблетт
Известный претендент
Запасной вариант (самый интересный поединок, если бой с Гейджи не сложится)
Арман Сарукян
Ведущий претендент
Отмечен как соперник, готовый к бою и проявляющий интерес
Каким будет следующий шаг?
По словам бывшего чемпиона, многие лидеры дивизиона выражают желание выйти против него в октагон. Теперь все зависит от решения руководства UFC и от того, как действующий чемпион Джастин Гейджи ответит на предложение о реванше.
Как вы считаете, кто должен стать следующим соперником Илии Топурии — чемпионский реванш с Джастином Гейджи или громкое противостояние с Пэдди Пимблеттом?
Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой горячей новостью с любителями ММА!
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