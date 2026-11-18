Бывший чемпион UFC Илия Топурия заявил, что его главной целью в октагоне является проведение матча-реванша против действующего чемпиона Джастина Гейджи. Однако в случае, если этот поединок не состоится, в качестве запасного варианта он рассматривает британского бойца Пэдди Пимблетта.

«И Сарукян, и все остальные хотят драться со мной»

Как сообщает издание Те Индепендент, Топурия открыто высказался о предстоящем противостоянии с чемпионом и своем отношении к конкурентам по дивизиону:

«Моя цель, безусловно, реванш с Джастином Гейджи. Не знаю, как и когда это произойдет, но цель именно такая. Если по какой-то причине организовать бой с Джастином не удастся, я хотел бы встретиться с Пэдди Пимблеттом. Этот бой мне очень интересен. Думаю, Джастин не хочет драться со мной. А Сарукян хочет, все хотят. Если бы я был на месте Пэдди или кого-то другого, я бы тоже выбрал этот бой». — Илия Топурия

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