Диёра Келдиёрова прокомментировала свое поражение после 2-летнего перерыва

Чемпионка летних Олимпийских игр «Париж-2024», звезда узбекского дзюдо Диёра Келдиёрова впервые после длительного перерыва вернулась на международную арену. После участия в турнире «Большого шлема» (Гранд Слам), одном из самых престижных соревнований в мире, чемпионка обратилась к своим болельщикам по поводу возвращения на татами и неожиданного поражения.

Спортсменка, вышедшая на официальные соревнования под эгидой Международной федерации дзюдо (ИДжФ) после двухлетнего перерыва, подчеркнула, что это испытание даст ей новые силы и поможет сделать выводы.

Хроника выступлений на «Большом шлеме»

В ходе турнира Диёра Келдиёрова прошла следующие этапы:

Уверенный старт: В первом круге олимпийская чемпионка вышла на татами против соперницы из Мексики и благодаря высокому мастерству одержала победу;

Барьер второго этапа: В следующем круге соревнований ей противостояла одна из сильных соперниц — израильтянка Гефен Примо. В бескомпромиссной борьбе Келдиёрова уступила и была вынуждена прекратить свое участие в турнире.

«Извлеку уроки из ошибок»: искренняя реакция Диёры

По завершении соревнований Диёра Келдиёрова открыто поделилась своими переживаниями через социальные сети:

«Я очень рада, что после двухлетнего перерыва снова вернулась на турниры ИДжФ! К сожалению, в этот раз результат оказался не таким, как я ожидала. Но впереди еще много работы и новые цели. Я извлеку правильные уроки из сегодняшних ошибок и обязательно вернусь еще сильнее! Выражаю бесконечную благодарность моей семье, Федерации дзюдо Узбекистана и всем моим дорогим соотечественникам, которые всегда меня поддерживают!»

Возвращение в большой спорт Диёры Келдиёровой, которая впервые в истории Узбекистана завоевала олимпийское золото по дзюдо среди женщин на татами Парижа, воспринимается спортивной общественностью как проявление огромного мужества и важный шаг к новым победам.