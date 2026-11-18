Завтра в Олимпийском городке нашей столицы официально стартуют соревнования чемпионата мира по дзюдо среди юниоров. Перед началом этого престижного мирового первенства, которое впервые проходит в Узбекистане, состоялась церемония жеребьевки с участием 574 спортсменов из 78 стран.

Высокий уровень организации и участие официальных лиц

В торжественной церемонии жеребьевки приняли участие министр спорта Республики Узбекистан Адхам Икрамов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ойбек Касимов, председатель Федерации дзюдо Узбекистана и вице-президент Азиатского союза дзюдо Азизжон Камилов, а также официальные лица Международной федерации дзюдо (ИДжФ).

Выступившие на церемонии ответственные лица подчеркнули, что для проведения первого в нашей стране молодежного чемпионата мира созданы все условия на самом высоком уровне, и пожелали всем участникам удачи в бескомпромиссных схватках на татами.

Результаты жеребьевки для представителей сборной Узбекистана

Мужская сборная:

Весовая категория Представитель Узбекистана Первый(е) соперник(и) -60 кг Дилшод Каримов Победитель пары Раффаэле Содано (Италия) / Лам Юк Нгай (Гонконг) -60 кг Арапбай Даурбаев Йигитияр Гурбанбердиев (Туркменистан) -60 кг Мухаммаджон Машарипов Победитель пары Сун Цзя Хао (Китай) / Назар Батиров (Туркменистан) -66 кг Асадбек Мисиров Победитель пары Батырхан Асаналиев (Испания) / Ролан Каиргали (Казахстан) -66 кг Иззатбек Рузиматов Роман Кузнецов (Беларусь) -73 кг Мухриддин Маруфов Николас Гкинис (Греция) -73 кг Иноят Тельманов Победитель пары Али Аль-Шаммари (Кувейт) / Константинос Сапарас (Греция) -81 кг Камронбек Кодиров Победитель пары Мехди Аббасов (Азербайджан) / Эдоардо Руссо (Италия) -81 кг Садулла Равшанов Таичи Окудо (Япония) -90 кг Дилшод Наширов Аслан Коцоев (Азербайджан) -90 кг Бехрузбек Рустамбоев Мохаммад Алмазайден (Иордания) -90 кг Иномжон Баходиров Николас Задвинский (США) -100 кг Мухаммадали Садуллаев Мунгун-Учрал Ууганбаяр (Монголия) -100 кг Мухаммадобид Махмараимов Томоя Такешита (Япония) +100 кг Фазлиддин Рафиков Победитель пары Олег Фесенко (Украина) / Стефан Ковинич (Черногория) +100 кг Алибек Дурдиев Бэк Джон Ву (Республика Корея)

Женская сборная:

Весовая категория Представитель Узбекистана Первый(е) соперник(и) -48 кг Лазиза Хайдарова Рама Альхалайле (Иордания) -48 кг Зарина Джамалова Хан Изабель Шаран Лу (Гонконг) -52 кг Сабина Азаматова Ол Ироха (Япония) -52 кг Наргиза Дустмаматова Мадина Курбонзода (Таджикистан) -57 кг Мафтуна Ахмедова Тибо Хайден (Канада) -57 кг Райхона Маматова Победитель пары Гил Перри (Израиль) / Марлен Шинвольд (Австрия) -57 кг Мохинур Аллаберганова Победитель пары Варвара Кучар (Литва) / Лука Вег (Венгрия) -63 кг Нигина Сапарбаева Победитель пары Мубарак Менас (Иордания) / Хонока Кимура (Япония) -63 кг Динора Самандарова Эмили Даниэла (США) -63 кг Паризода Юлдашева Иветт Фуэнтес (Венесуэла) -70 кг Пошшажон Джумабаева Победитель пары Марта Навикайте (Литва) / Ян Юань Цзи (Китай) -70 кг Дурдона Турсунова Победитель пары Рената Сандовал (Мексика) / Диана Бенкова (Польша) -78 кг Марджона Кучимова Победитель пары Зина Шрейбер (Германия) / Люси Руллер (Франция) -78 кг Шоира Аминова Акмаржан Турдаджиева (Кыргызская Республика) +78 кг Зарина Бобоназарова Ли Сын Джин (Республика Корея) +78 кг Юлианна Шубладзе Томока Иноуэ (Япония)

(Примечание: В официальном списке весовая категория, в которой выступают Асадбек Мисиров и Иззатбек Рузиматов, по техническим причинам указана как -60 кг, однако в соответствии с регламентом соревнований данная пара будет состязаться в весовой категории -66 кг).

Как вы думаете, сколько золотых медалей в общекомандном зачете смогут завоевать узбекские дзюдоисты на этом чемпионате мира, принимаемом Олимпийским городком в Ташкенте?

Оставляйте свои прогнозы и пожелания в комментариях, а также делитесь результатами жеребьевки наших представителей с другими фанатами дзюдо!