В Ташкенте состоялась жеребьевка чемпионата мира по дзюдо среди юниоров
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- В Олимпийском городке Ташкента состоялась церемония жеребьевки чемпионата мира по дзюдо среди юниоров.
- Этот престижный турнир впервые проводится в Узбекистане.
- В нем примут участие 574 спортсмена из 78 стран.
Завтра в Олимпийском городке нашей столицы официально стартуют соревнования чемпионата мира по дзюдо среди юниоров. Перед началом этого престижного мирового первенства, которое впервые проходит в Узбекистане, состоялась церемония жеребьевки с участием 574 спортсменов из 78 стран.
Высокий уровень организации и участие официальных лиц
В торжественной церемонии жеребьевки приняли участие министр спорта Республики Узбекистан Адхам Икрамов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ойбек Касимов, председатель Федерации дзюдо Узбекистана и вице-президент Азиатского союза дзюдо Азизжон Камилов, а также официальные лица Международной федерации дзюдо (ИДжФ).
Выступившие на церемонии ответственные лица подчеркнули, что для проведения первого в нашей стране молодежного чемпионата мира созданы все условия на самом высоком уровне, и пожелали всем участникам удачи в бескомпромиссных схватках на татами.
Результаты жеребьевки для представителей сборной Узбекистана
Мужская сборная:
Весовая категория
Представитель Узбекистана
Первый(е) соперник(и)
-60 кг
Дилшод Каримов
Победитель пары Раффаэле Содано (Италия) / Лам Юк Нгай (Гонконг)
-60 кг
Арапбай Даурбаев
Йигитияр Гурбанбердиев (Туркменистан)
-60 кг
Мухаммаджон Машарипов
Победитель пары Сун Цзя Хао (Китай) / Назар Батиров (Туркменистан)
-66 кг
Асадбек Мисиров
Победитель пары Батырхан Асаналиев (Испания) / Ролан Каиргали (Казахстан)
-66 кг
Иззатбек Рузиматов
Роман Кузнецов (Беларусь)
-73 кг
Мухриддин Маруфов
Николас Гкинис (Греция)
-73 кг
Иноят Тельманов
Победитель пары Али Аль-Шаммари (Кувейт) / Константинос Сапарас (Греция)
-81 кг
Камронбек Кодиров
Победитель пары Мехди Аббасов (Азербайджан) / Эдоардо Руссо (Италия)
-81 кг
Садулла Равшанов
Таичи Окудо (Япония)
-90 кг
Дилшод Наширов
Аслан Коцоев (Азербайджан)
-90 кг
Бехрузбек Рустамбоев
Мохаммад Алмазайден (Иордания)
-90 кг
Иномжон Баходиров
Николас Задвинский (США)
-100 кг
Мухаммадали Садуллаев
Мунгун-Учрал Ууганбаяр (Монголия)
-100 кг
Мухаммадобид Махмараимов
Томоя Такешита (Япония)
+100 кг
Фазлиддин Рафиков
Победитель пары Олег Фесенко (Украина) / Стефан Ковинич (Черногория)
+100 кг
Алибек Дурдиев
Бэк Джон Ву (Республика Корея)
Женская сборная:
Весовая категория
Представитель Узбекистана
Первый(е) соперник(и)
-48 кг
Лазиза Хайдарова
Рама Альхалайле (Иордания)
-48 кг
Зарина Джамалова
Хан Изабель Шаран Лу (Гонконг)
-52 кг
Сабина Азаматова
Ол Ироха (Япония)
-52 кг
Наргиза Дустмаматова
Мадина Курбонзода (Таджикистан)
-57 кг
Мафтуна Ахмедова
Тибо Хайден (Канада)
-57 кг
Райхона Маматова
Победитель пары Гил Перри (Израиль) / Марлен Шинвольд (Австрия)
-57 кг
Мохинур Аллаберганова
Победитель пары Варвара Кучар (Литва) / Лука Вег (Венгрия)
-63 кг
Нигина Сапарбаева
Победитель пары Мубарак Менас (Иордания) / Хонока Кимура (Япония)
-63 кг
Динора Самандарова
Эмили Даниэла (США)
-63 кг
Паризода Юлдашева
Иветт Фуэнтес (Венесуэла)
-70 кг
Пошшажон Джумабаева
Победитель пары Марта Навикайте (Литва) / Ян Юань Цзи (Китай)
-70 кг
Дурдона Турсунова
Победитель пары Рената Сандовал (Мексика) / Диана Бенкова (Польша)
-78 кг
Марджона Кучимова
Победитель пары Зина Шрейбер (Германия) / Люси Руллер (Франция)
-78 кг
Шоира Аминова
Акмаржан Турдаджиева (Кыргызская Республика)
+78 кг
Зарина Бобоназарова
Ли Сын Джин (Республика Корея)
+78 кг
Юлианна Шубладзе
Томока Иноуэ (Япония)
(Примечание: В официальном списке весовая категория, в которой выступают Асадбек Мисиров и Иззатбек Рузиматов, по техническим причинам указана как -60 кг, однако в соответствии с регламентом соревнований данная пара будет состязаться в весовой категории -66 кг).
Как вы думаете, сколько золотых медалей в общекомандном зачете смогут завоевать узбекские дзюдоисты на этом чемпионате мира, принимаемом Олимпийским городком в Ташкенте?
Оставляйте свои прогнозы и пожелания в комментариях, а также делитесь результатами жеребьевки наших представителей с другими фанатами дзюдо!
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