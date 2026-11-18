Богдан Гуськов обратился к своему будущему сопернику Роберту Уиттакеру
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- Узбекский боец Богдан Гуськов обратился к своему будущему сопернику Роберту Уиттакеру через социальные сети в ироничной манере.
- В своем сообщении Гуськов подчеркнул, что австралийский спортсмен упустил возможность быть друзьями из-за выбора драться.
- Данное противостояние состоится 7 февраля 2027 года в рамках турнира UFC Fight Night 298 в австралийском Сиднее.
Успешно выступающий в полутяжелом весе UFC известный узбекистанский боец Богдан Гуськов обратился к своему будущему сопернику, бывшему чемпиону в среднем весе Роберту Уиттакеру через социальные сети в ироничной и свойственной ему манере.
«Ты сам выбрал драться со мной»
Наш соотечественник на своей странице в Instagram, обращаясь к бывшему австралийскому чемпиону, оставил следующую короткую, но острую фразу:
«Роберт, мы могли бы быть друзьями, но ты сам выбрал драться со мной».
— Богдан Гуськов
Подробности большого противостояния в Сиднее
Напомним, что это принципиальное противостояние между Богданом Гуськовым и Робертом Уиттакером состоится 7 февраля 2027 года в рамках турнира UFC Фигхт Нигхт 298, который пройдет в австралийском Сиднее. Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.
Показатели
Подробности и информация
Бойцы
Богдан Гуськов (Узбекистан) вс Роберт Уиттакер (Австралия)
Дата боя
7 февраля 2027 года
Место
Сидней, Австралия
Турнир
UFC Фигхт Нигхт 298
Весовая категория
Полутяжелый вес (до 93 кг)
Что говорил Уиттакер ранее?
Ранее Роберт Уиттакер в своем подкасте отмечал, что впервые за более чем 10 лет проводит бой в родном Сиднее, и признал Гуськова опасным соперником с высоким ростом, длинными руками и мощным ударом, что делает его очень сильным бойцом для полутяжелого веса. Теперь же сам узбекистанский нокаутер начал оказывать психологическое давление на соперника перед выходом в октагон.
Как вы считаете, станет ли бой в Сиднее еще более напряженным после этого заявления Богдана Гуськова, и сможет ли наш соотечественник отправить Уиттакера в нокаут?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой горячей новостью со всеми узбекистанскими фанатами ММА!
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