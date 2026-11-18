«Роберт, мы могли бы быть друзьями, но ты сам выбрал драться со мной».

Наш соотечественник на своей странице в Instagram, обращаясь к бывшему австралийскому чемпиону, оставил следующую короткую, но острую фразу:

Успешно выступающий в полутяжелом весе UFC известный узбекистанский боец Богдан Гуськов обратился к своему будущему сопернику, бывшему чемпиону в среднем весе Роберту Уиттакеру через социальные сети в ироничной и свойственной ему манере.

Напомним, что это принципиальное противостояние между Богданом Гуськовым и Робертом Уиттакером состоится 7 февраля 2027 года в рамках турнира UFC Фигхт Нигхт 298, который пройдет в австралийском Сиднее. Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории.

Показатели Подробности и информация Бойцы Богдан Гуськов (Узбекистан) вс Роберт Уиттакер (Австралия) Дата боя 7 февраля 2027 года Место Сидней, Австралия Турнир UFC Фигхт Нигхт 298 Весовая категория Полутяжелый вес (до 93 кг)

Что говорил Уиттакер ранее?

Ранее Роберт Уиттакер в своем подкасте отмечал, что впервые за более чем 10 лет проводит бой в родном Сиднее, и признал Гуськова опасным соперником с высоким ростом, длинными руками и мощным ударом, что делает его очень сильным бойцом для полутяжелого веса. Теперь же сам узбекистанский нокаутер начал оказывать психологическое давление на соперника перед выходом в октагон.

Как вы считаете, станет ли бой в Сиднее еще более напряженным после этого заявления Богдана Гуськова, и сможет ли наш соотечественник отправить Уиттакера в нокаут?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой горячей новостью со всеми узбекистанскими фанатами ММА!