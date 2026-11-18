Организаторы премии Globe Soccer Awards официально представили окончательный список номинантов на звание лучшего футболиста 2026 года. За престижную награду поборются 26 звезд мирового футбола. Церемония награждения состоится 28 декабря 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Представители «ПСЖ» — абсолютные лидеры

Больше всего представителей в опубликованном списке у французского клуба «Пари Сен-Жермен» — в число претендентов вошли сразу 8 футболистов парижан (Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья). Также в качестве кандидатов отмечены 4 игрока из «Барселоны» и по 3 из «Реала» и «Арсенала».

Список претендентов на номинацию «Лучший футболист года — 2026»

№ Футболист Клуб Национальная сборная 1 Джуд Беллингем «Реал» Англия 2 Пау Кубарси «Барселона» Испания 3 Усман Дембеле «ПСЖ» Франция 4 Федерико Димарко «Интер» Италия 5 Дезире Дуэ «ПСЖ» Франция 6 Бруну Фернандеш «Манчестер Юнайтед» Португалия 7 Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» Норвегия 8 Ашраф Хакими «ПСЖ» Марокко 9 Винисиус Жуниор «Реал» Бразилия 10 Гарри Кейн «Бавария» Англия 11 Хвича Кварацхелия «ПСЖ» Грузия 12 Лаутаро Мартинес «Интер» Аргентина 13 Килиан Мбаппе «Реал» Франция 14 Нуну Мендеш «ПСЖ» Португалия 15 Лионель Месси «Интер Майами» Аргентина 16 Жоау Невеш «ПСЖ» Португалия 17 Майкл Олисе «Бавария» Франция 18 Рафинья «Барселона» Бразилия 19 Деклан Райс «Арсенал» Англия 20 Родри «Барселона» Испания 21 Фабиан Руис «ПСЖ» Испания 22 Букайо Сака «Арсенал» Англия 23 Вильям Салиба «Арсенал» Франция 24 Доминик Собослаи «Ливерпуль» Венгрия 25 Витинья «ПСЖ» Португалия 26 Ламин Ямаль «Барселона» Испания

(Примечание: Хотя в вводной части текста упоминался Криштиану Роналду, его имя не указано в представленном официальном окончательном списке из 26 человек).

Как вы считаете, кто из этих 26 звезд наиболее достоин звания лучшего футболиста 2026 года на церемонии награждения, которая пройдет 28 декабря в ОАЭ?

Оставляйте своих фаворитов в комментариях и делитесь списком окончательных кандидатов с другими футбольными болельщиками!