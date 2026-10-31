Жавохир Синдоров поставил мировую элиту на колени и сорвал «джекпот» в 168 тысяч долларов

·136·Спорт
Жавохир Синдоров поставил мировую элиту на колени и сорвал «джекпот» в 168 тысяч долларов

Узбекский 20-летний международный гроссмейстер Жавохир Синдоров одержал абсолютную победу на одном из самых престижных и дорогостоящих турниров мира — Клутч Чесс Чампионс Шовдовн 2026, завершившемся в американском Сент-Луисе.

На этом турнире, собравшем сильнейших шахматистов планеты, узбекский вундеркинд обошел всех своих соперников и вместе с бонусами и чемпионским джекпотом получил в общей сложности 168 000 долларов призовых.

Мировая элита позади: итоговая таблица и награды

В соревновании, проходившем 27–29 октября по правилам быстрых шахмат (рапид), каждый участник провел по 18 бескомпромиссных партий. Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом:

  • 1-е место: Жавохир Синдоров (Узбекистан) — главный приз и рекордные 168 тысяч долларов;

  • 2-е место: Рамешбабу Прагнанандха (Индия)109 тысяч долларов за уверенную игру;

  • 3-е место: Фабиано Каруана (США)81 тысяча долларов для первой звезды Америки;

  • 4-е место: Хикару Накамура (США)67 тысяч долларов мастеру рапида и блица.

Уникальный формат и главный «джекпот» Синдорова

Система начисления призовых и оценки в турнире была крайне драматичной и напряженной:

  • Возрастающая стоимость очков: Согласно формату, победа в первый день оценивалась в 1 очко, во второй — в 2 очка, а победа в решающий финальный день — в 3 очка;

  • Чемпионский джекпот: По правилам, призовые за каждую партию, завершившуюся вничью, накапливались в специальном фонде. Согласно регламенту, по окончании турнира этот огромный «чемпионский джекпот» был полностью передан победителю — Жавохиру Синдорову.

Историческая битва впереди: поединок за шахматную корону против Гукеша в Женеве

Эта сенсационная победа в Сент-Луисе стала для Жавохира отличной психологической и тактической подготовкой перед главным событием года:

  • Битва за шахматную корону: С 25 ноября по 15 декабря в Женеве (Швейцария) Синдоров сразится с действующим чемпионом мира, индийцем Доммараджу Гукешем, в историческом матче из 14 партий за звание чемпиона мира по классическим шахматам;

  • Самый молодой финал в истории: На момент начала матча обоим претендентам будет по 20 лет. Это важный фактор для включения данного дуэли в «Книгу рекордов Гиннесса» как самого молодого матча за звание чемпиона мира в истории шахмат.

Этот триумф воспитанника узбекской шахматной школы в США наглядно показывает, в какой великолепной спортивной форме и с каким боевым настроем он подходит к предстоящему матчу за звание чемпиона мира.

Жавохир СиндоровClutch Chess Champions ShowdownЧемпионат мира по шахматамДоммараджу Гукеш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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