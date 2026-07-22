Стало известно, что война с Ираном обошлась США в 37,5 млрд долларов

Военное противостояние США с Ираном на данный момент обошлось Вашингтону примерно в 37,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената.

По его словам, расходы увеличились почти на 8 миллиардов долларов по сравнению с последними расчетами, сделанными в мае. Хегсет предупредил, что если Конгресс не одобрит выделение дополнительных средств в кратчайшие сроки, Пентагон будет вынужден сократить программы военной подготовки.

Пентагон запрашивает еще 87 миллиардов долларов

Пит Хегсет попросил Конгресс выделить Министерству обороны США дополнительные 87 миллиардов долларов.

Планируется, что 67 миллиардов долларов из этой суммы будут направлены на военные операции, проводимые на Ближнем Востоке. Оставшаяся часть может быть потрачена на пополнение запасов оружия, ремонт военной техники и поддержание боевой готовности войск.

«Если законодатели не увеличат финансирование в экстренном порядке, мы будем вынуждены сократить военную подготовку», — заявил Хегсет.

Его заявление прозвучало на фоне того, что обмен ударами между США и Ираном продолжается уже десятый день подряд.

Военные расходы резко возросли за месяц

В расчетах, опубликованных в мае, стоимость операций, связанных с Ираном, была почти на 8 миллиардов долларов меньше текущей цифры.

По данным министра обороны, расходы стремительно растут из-за необходимости защиты от ракетных атак и атак дронов, нанесения авиаударов, содержания войск в регионе, а также восполнения израсходованных запасов боеприпасов.

Однако цифра в 37,5 миллиарда долларов пока является лишь оценкой, озвученной Хегсетом, а полный финансовый отчет по операциям еще не обнародован.

Погибли трое американских солдат

Слушания в Сенате прошли после гибели троих американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Это событие оценивается как один из самых тяжелых этапов конфликта для США.

В понедельник американские силы нанесли очередные удары по иранским объектам. Тегеран ответил атаками на США и их союзников в регионе.

Хегсет начал свою речь словами:

«Мы живем в опасном мире».

Он подчеркнул, что ситуация требует от Пентагона и Конгресса принятия решительных и оперативных мер.

Протестующие неоднократно прерывали заседание

Слушания в Сенате прошли неспокойно. Заседание несколько раз прерывалось из-за выкриков протестующих.

Они скандировали лозунги с требованием прекратить военные действия США в Иране и на Ближнем Востоке. После того как сотрудники службы безопасности восстановили порядок, заседание было продолжено.

Эти протесты показали, что в американском обществе усиливаются споры о влиянии войны на человеческие жизни и государственный бюджет.

Военный бюджет может достичь рекордного уровня

В апреле Белый дом запросил для Пентагона 1,5 триллиона долларов на следующий финансовый год.

Если это предложение будет одобрено, военные расходы США достигнут самого высокого уровня в новейшей истории страны. Теперь дополнительные средства, запрашиваемые для конфликта с Ираном, могут еще больше усилить нагрузку на бюджет.

Перед Конгрессом стоят две основные задачи: выделение дополнительных средств для продолжения военных операций и оценка долгосрочных последствий постоянно растущих расходов.