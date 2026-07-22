Google инвестирует 1 миллиард долларов в строительство новых дата-центров в Техасе

·33·Технологии
Google инвестирует 1 миллиард долларов в строительство новых дата-центров в Техасе

Корпорация Google запускает крупный инвестиционный проект в штате Техас, направленный на расширение инфраструктуры для AI и облачных сервисов. Компания подала официальные заявки на строительство двух новых дата-центров в округе Уилбаргер общей стоимостью около 1 миллиарда долларов. Этот шаг призван удовлетворить растущую глобальную потребность технологического гиганта в вычислительных мощностях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Проекты под названиями Проджект Рисе 1А и Проджект Рисе 2А планируется реализовать в одинаковом масштабе. Согласно документам, площадь каждого объекта составит почти 92 065 квадратных метров. Это означает, что в данном районе Техаса появится огромный технологический комплекс общей площадью более 184 тысяч квадратных метров. По данным иксбт.ком, ожидается, что эти проекты дополнительно повысят экономический потенциал штата.

Этапы строительства и технические возможности

В документах, представленных в Департамент лицензирования и регулирования Техаса (ТДЛР), установлены точные сроки строительных работ. Строительство проекта Проджект Рисе 1А планируется начать 31 марта 2026 года и завершить к концу марта 2028 года. Второй объект — Проджект Рисе 2А — будет построен по аналогичному графику. Это свидетельствует о серьезности долгосрочных стратегических планов Google.

В рамках каждого проекта будут построены не только здания для обработки данных, но и сложные инженерные коммуникации. Сюда входят механические и электрические площадки, пути пожарной безопасности, зоны контроля доступа и вся необходимая техническая инфраструктура. Такой комплексный подход крайне важен для обеспечения бесперебойной и безопасной работы дата-центра.

Экологическая устойчивость и энергетика

Google планирует разместить новые центры рядом с энергетическим объектом компании AES. Этот стратегический выбор не случаен: такое расположение позволит компании напрямую использовать низкоуглеродные источники энергии. В мире современных технологий снижение воздействия дата-центров на экологию и переход на «зеленую энергию» стали одними из главных приоритетов.

Компания последовательно расширяет свое присутствие в штате Техас. В ноябре 2025 года Google объявила о намерении инвестировать в общей сложности 40 миллиардов долларов в инфраструктуру штата до 2027 года. В настоящее время в различных округах Техаса уже функционируют или строятся несколько объектов, и новые проекты в округе Уилбаргер станут важным звеном этой сети.

Стоит отметить, что на данный момент округ Уилбаргер не входит в число крупных технологических хабов Техаса. Однако приход такого гиганта, как Google, может повысить привлекательность региона и привлечь другие технологические компании. Подобные проекты не только повышают скорость работы глобальных сервисов (например, Google Search, YouTube или Google Cloud), но и создают основу для появления новых рабочих мест для местного населения.

GoogleТехасДата-центрИнвестицииТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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