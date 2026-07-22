Манзура сняла в своем новом клипе супруга (видео)

Певица Манзура представила своим поклонникам новую песню под названием «Judayam sog‘indim» («Очень соскучилась») и клип на нее. Композиция посвящена супругу исполнительницы Сайду Ходжаеву, который также принял участие в съемках видео.

После премьеры видеоклип за короткое время привлек внимание зрителей. На платформе YouTube он набрал более 13 тысяч просмотров за сутки.

Песня посвящена супругу

«Judayam sog‘indim» стала для Манзуры песней с личным подтекстом. Исполнительница посвятила свою новую творческую работу мужу Сайду Ходжаеву.

Сайд Ходжаев лично снялся в клипе. Благодаря этому эмоциональное содержание песни в видео раскрывается через семейные сцены и искренние кадры.

Для поклонников Манзуры это стало не просто новой музыкальной премьерой, но и одним из редких творческих проектов, затрагивающих личную жизнь певицы.

Кто автор песни?

Слова и музыка к новой песне принадлежат Бобуру Умарову.

Композиция повествует о тоске, любви и искренних чувствах к близкому человеку. В соответствии с содержанием песни, в клипе также создана романтическая и трогательная атмосфера.

Клип набрал более 13 тысяч просмотров за день

После публикации на YouTube клип «Judayam sog‘indim» за первые сутки набрал более 13 тысяч просмотров. На сегодняшний день количество просмотров достигло 71 тысячи.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают содержание песни, исполнение певицы и участие ее супруга в клипе.

Новая премьера может стать одной из самых личных работ в творчестве Манзуры, основанной на семейных чувствах.