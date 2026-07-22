Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую Аравию

·53·Спорт
Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую Аравию

Действующий чемпион Саудовской Аравии клуб «Аль-Хиляль» близок к осуществлению своего первого крупного приобретения в летнее трансферное окно. Ожидается, что вингер «Вест Хэм Юнайтед» Крисенсио Саммервилл в ближайшее время пополнит состав команды из Эр-Рияда. Этот трансфер обещает стать серьезным финансовым событием не только для клуба, но и для всей лиги. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания The Athletic и известного журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Хиляль» готов заплатить за нидерландского футболиста 80 миллионов евро. Если сделка будет официально завершена, Саммервилл станет вторым самым дорогим трансфером в истории Про-лиги Саудовской Аравии. В этом списке он опередит Джона Дурана, который недавно перешел в «Аль-Наср» за 77 миллионов евро.

Конкуренция на трансферном рынке и финансовое превосходство

Интересно, что в борьбе за Крисенсио Саммервилла активно участвовала итальянская «Рома». Римляне выдвинули окончательное предложение в размере 46 миллионов евро. Однако сумма, предложенная «Аль-Хилялем», которая почти в два раза превышает предложение итальянцев, решила исход дела. Саудовский клуб продолжает превосходить европейских грандов благодаря своей финансовой мощи.

На данный момент рекорд самого дорогого трансфера в истории саудовской лиги также принадлежит «Аль-Хилялю». Напомним, что летом 2023 года клуб заплатил ПСЖ 90 миллионов евро за звезду сборной Бразилии Неймара. Саммервилл займет место в этом списке между Неймаром и Джоном Дураном.

Опасения и ожидания болельщиков

Несмотря на то, что трансфер вызывает большой ажиотаж, среди болельщиков «Аль-Хиляля» есть определенные опасения. Многие боятся, что судьба Саммервилла повторит ситуацию с Неймаром. Хотя бразильская звезда была приобретена за огромные деньги, из-за серьезной травмы он пропустил почти весь сезон и не смог принести команде ожидаемой пользы.

Тем не менее, 22-летний нидерландский вингер известен своей скоростью и эффективностью. Ожидается, что футболист, ярко проявивший себя в чемпионате Англии в прошлом сезоне, еще больше усилит атакующую линию «Аль-Хиляля». На фоне финансовых ограничений, наложенных на другие клубы лиги, клуб по прозвищу «Аль-Заим» (Лидер) стал абсолютным лидером трансферного рынка.

Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие дни. Если не произойдет неожиданных изменений, Крисенсио Саммервилл будет признан самым дорогим приобретением текущего летнего трансферного окна. Это гарантирует, что «Аль-Хиляль» останется главным фаворитом не только в национальном чемпионате, но и в Лиге чемпионов АФК в новом сезоне.

Аль-ХиляльТрансферыНеймарФутболСаудовская Аравия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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