Лотар Маттеус поставил точку в слухах о переходе Майкла Олисе в Реал Мадрид

·86·Спорт
Лотар Маттеус поставил точку в слухах о переходе Майкла Олисе в Реал Мадрид

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус прокомментировал трансферные слухи вокруг талантливого вингера «Баварии» Майкла Олисе. В последние дни участились сообщения о том, что испанский клуб «Реал Мадрид» готов потратить рекордную сумму на французского футболиста. Однако Маттеус призывает болельщиков мюнхенского клуба сохранять спокойствие. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В своей новой колонке для издания Sky Sport Маттеус опроверг предположения о будущем Майкла Олисе. По его словам, руководство клуба уже приняло твердое решение по этому вопросу. В своей статье Маттеус напомнил слова Ули Хёнесса, сказанные несколько недель назад, и подчеркнул, что «Реал Мадрид» может даже не тратить время на звонки.

Твердая позиция клуба и трансферные планы

«Я смотрю на эту ситуацию абсолютно спокойно. У Олисе действующий контракт с мюнхенским клубом, и «Бавария» не хочет его продавать. Клуб нацелен на успех и уже совершил два очень хороших трансфера. Я уверен, что планы команды по формированию состава еще не завершены», — пишет Лотар Маттеус.

Майкл Олисе в прошлом сезоне показал выдающуюся игру в составе «Баварии» и доказал свою высокую трансферную стоимость. Атакующий полузащитник, принявший участие в 57 матчах во всех турнирах, сумел забить 25 голов и отдать 28 результативных передач. Именно эта эффективность стала главным фактором, привлекшим внимание мадридского «Реала».

Маттеус также остановился на тактической значимости футболиста. По его мнению, хотя Майкл Олисе выступал в качестве центрального атакующего полузащитника в сборной Франции, в составе чемпиона Германии он чувствует себя гораздо комфортнее и демонстрирует более эффективную игру на позиции правого вингера.

Французская звезда также проявил себя на летних международных турнирах. Несмотря на то, что сборная Франции заняла четвертое место на чемпионате мира в Америке, Майкл Олисе был признан лучшим плеймейкером турнира с семью голевыми передачами. Эти показатели подтверждают, что он является одним из самых опасных нападающих не только на клубном, но и на международном уровне.

В настоящее время «Бавария» начала подготовку к новому сезону, но звезды, участвовавшие в международных турнирах, еще не присоединились к команде. Маттеус не считает это проблемой. По его мнению, хотя для тренера важно собрать команду как можно раньше, небольшая задержка в прибытии опытных футболистов не создаст серьезных препятствий в конкурентной борьбе.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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