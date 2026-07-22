Microsoft внедряет китайскую модель Кими К3 в систему Copilot для сокращения расходов

На фоне обострения технологического противостояния между США и Китаем корпорация Microsoft делает неожиданный шаг, стремясь снизить себестоимость своих сервисов искусственного интеллекта. Компания рассматривает возможность перевода части сервисов Copilot с моделей OpenAI и Anthropic на открытую модель Кими К3, разработанную китайской лабораторией Муншот. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания Те Информатион, благодаря этому изменению Microsoft планирует сэкономить до 600 миллионов долларов на вычислительных мощностях. В настоящее время специалисты активно работают над запуском модели Кими К3 через облачную платформу Azure. Этот шаг напрямую связан с переходом сервиса Copilot Коворк на систему оплаты за потребленные токены.

Экономия и технические возможности

Для Microsoft переход на более доступные модели — это не только финансовая выгода, но и инструмент обеспечения стабильности сервисов. Модель Кими К3 обладает 2,8 триллиона параметров и способна работать с различными типами данных, поддерживая контекстное окно объемом около 1 миллиона токенов. Ее уникальная архитектура позволяет эффективно распределять нагрузку между GPU, что снижает потребность в ресурсах памяти в центрах обработки данных.

Интересно, что Кими К3 не является самой дешевой моделью на рынке. Согласно тестам Intelligence Индекс, стоимость выполнения одной задачи составляет в среднем 0,94 доллара. Однако оптимизация архитектуры делает ее конкурентоспособной при использовании в масштабах крупных дата-центров. Ранее Microsoft также рассматривала другие китайские модели, такие как DeepSeek В4, что свидетельствует о стратегии диверсификации компании.

Политические барьеры и вопросы безопасности

Это сотрудничество происходит на фоне намерений администрации США ужесточить ограничения в отношении китайских технологий. Администрация Дональда Трампа рассматривает меры по ограничению использования моделей ИИ с открытым исходным кодом, разработанных в Китае. Кроме того, Министерство торговли США изучает возможность внесения ряда китайских лабораторий в «черный список».

Эта новость важна и для пользователей, и для разработчиков. Снижение себестоимости сервисов Microsoft может привести к тому, что продукты на базе ИИ станут более доступными в будущем. Однако существует риск того, что ограничения, вызванные геополитической ситуацией, могут привести к фрагментации глобальной технологической экосистемы.

Подводя итог, можно сказать, что потенциальное сотрудничество между Microsoft и Муншот является ярким примером того, как технологические гиганты ищут баланс между экономической эффективностью и требованиями национальной безопасности. Если проект будет успешно реализован, это послужит укреплению авторитета китайских разработок на рынке ИИ.