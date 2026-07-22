Microsoft внедряет китайскую модель Кими К3 в систему Copilot для сокращения расходов

·41·Технологии
Microsoft внедряет китайскую модель Кими К3 в систему Copilot для сокращения расходов

На фоне обострения технологического противостояния между США и Китаем корпорация Microsoft делает неожиданный шаг, стремясь снизить себестоимость своих сервисов искусственного интеллекта. Компания рассматривает возможность перевода части сервисов Copilot с моделей OpenAI и Anthropic на открытую модель Кими К3, разработанную китайской лабораторией Муншот. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания Те Информатион, благодаря этому изменению Microsoft планирует сэкономить до 600 миллионов долларов на вычислительных мощностях. В настоящее время специалисты активно работают над запуском модели Кими К3 через облачную платформу Azure. Этот шаг напрямую связан с переходом сервиса Copilot Коворк на систему оплаты за потребленные токены.

Экономия и технические возможности

Для Microsoft переход на более доступные модели — это не только финансовая выгода, но и инструмент обеспечения стабильности сервисов. Модель Кими К3 обладает 2,8 триллиона параметров и способна работать с различными типами данных, поддерживая контекстное окно объемом около 1 миллиона токенов. Ее уникальная архитектура позволяет эффективно распределять нагрузку между GPU, что снижает потребность в ресурсах памяти в центрах обработки данных.

Интересно, что Кими К3 не является самой дешевой моделью на рынке. Согласно тестам Intelligence Индекс, стоимость выполнения одной задачи составляет в среднем 0,94 доллара. Однако оптимизация архитектуры делает ее конкурентоспособной при использовании в масштабах крупных дата-центров. Ранее Microsoft также рассматривала другие китайские модели, такие как DeepSeek В4, что свидетельствует о стратегии диверсификации компании.

Политические барьеры и вопросы безопасности

Это сотрудничество происходит на фоне намерений администрации США ужесточить ограничения в отношении китайских технологий. Администрация Дональда Трампа рассматривает меры по ограничению использования моделей ИИ с открытым исходным кодом, разработанных в Китае. Кроме того, Министерство торговли США изучает возможность внесения ряда китайских лабораторий в «черный список».

Эта новость важна и для пользователей, и для разработчиков. Снижение себестоимости сервисов Microsoft может привести к тому, что продукты на базе ИИ станут более доступными в будущем. Однако существует риск того, что ограничения, вызванные геополитической ситуацией, могут привести к фрагментации глобальной технологической экосистемы.

Подводя итог, можно сказать, что потенциальное сотрудничество между Microsoft и Муншот является ярким примером того, как технологические гиганты ищут баланс между экономической эффективностью и требованиями национальной безопасности. Если проект будет успешно реализован, это послужит укреплению авторитета китайских разработок на рынке ИИ.

MicrosoftCopilotИскусственный ИнтеллектKimi K3Azure
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30Революция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойРеволюция Grok в автомобилях Tesla: Искусственный интеллект теперь может управлять машинойСегодня, 22:26OpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаOpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллектаСегодня, 21:57Анонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoАнонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и PocoСегодня, 21:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения