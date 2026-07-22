Анонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

·53·Технологии
Анонсировано июльское обновление HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Китайский технологический гигант Xiaomi начал распространение июльских обновлений безопасности для ряда устройств своей экосистемы. Это обновление охватывает не только флагманские модели бренда, но и устройства среднего и бюджетного сегментов линеек Redmi и Poco, что способствует усилению защиты личных данных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, компания предоставила патч безопасности Android по состоянию на 1 июля 2026 года для 58 смартфонов и планшетов. Данные обновления одинаково актуальны как для устройств, работающих на новом интерфейсе HyperOS 3, так и для тех, что пока остаются на версии HyperOS 2. Это свидетельствует о расширении охвата программной поддержки Xiaomi.

Флагманы и популярные модели в центре внимания

В процессе обновления модель Xiaomi 14 Ultra получила наиболее широкий охват. Программное обеспечение для этого флагмана уже готово к загрузке на глобальном рынке, а также в таких регионах, как Европа, Индия, Турция и Тайвань. Эта модель, популярная и среди пользователей в Узбекистане, оснащается самыми актуальными версиями системы безопасности.

Интересная ситуация наблюдается с моделью Xiaomi 13Т. В то время как устройства на европейском рынке все еще работают на системе HyperOS 2, пользователи этого смартфона в таких регионах, как Индонезия, уже перешли на версию HyperOS 3. Это еще раз подтверждает, что обновления внедряются поэтапно в зависимости от региональных особенностей.

Изменения в линейках Poco и Redmi

Среди устройств под брендом Poco лидирует Poco Кс7. Новая прошивка активно распространяется в Китае, Индии, Индонезии и на глобальном рынке. В то же время в список обновлений вошли и следующие модели бюджетного сегмента:

  • Redmi 13К 5Г и Redmi 13Р;
  • Redmi 15К 4Г;
  • различные региональные модели бренда Poco.
Стоит отметить, что относительно недорогие модели, такие как Redmi 13К 5Г и Redmi 15К 4Г, пока обновляются на базе HyperOS 2. Это связано с техническими возможностями данных устройств и процессом программной адаптации. Несмотря на это, своевременное предоставление патчей безопасности имеет важное значение для пользователей.

Специалисты предупреждают, что обновления выпускаются поэтапно. Если ваш смартфон есть в списке выше, но уведомление еще не пришло, это не повод для беспокойства. Срок получения обновления зависит от региона продажи устройства и версии прошивки. Пользователям рекомендуется периодически проверять наличие обновлений вручную через меню настроек.

XiaomiHyperOSСмартфонТехнологииRedmi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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