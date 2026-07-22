Субстак запустил новый инструмент для обнаружения текстов, написанных искусственным интеллектом

Субстак, одна из крупнейших в мире платформ для независимой журналистики и авторских блогов, представила неожиданное обновление для своих пользователей. Теперь читатели смогут определять, написаны ли статьи авторов, на которых они подписаны, человеком или являются продуктом искусственного интеллекта (AI), такого как ChatGPT. Этот шаг направлен на поддержание качества контента на платформе и повышение доверия читателей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Субстак реализовал это нововведение путем интеграции с программным обеспечением Панграм. Согласно сообщению издания TechCrunch, новый инструмент сканирует посты, комментарии и ответы на платформе, предоставляя приблизительную оценку того, какая часть текста была написана человеком, а какая — с помощью искусственного интеллекта. Эта функция работает для любого текста объемом более 100 символов.

Прозрачность и авторская ответственность

В краткосрочной перспективе это нововведение может негативно сказаться на бизнесе Субстак, так как оно разоблачит тот факт, что многие популярные бюллетени на самом деле пишутся роботами. Однако в долгосрочной перспективе эта мера поможет очистить платформу от «AI слоп» (некачественного контента, созданного искусственным интеллектом) и сформировать у читателей доверие к информации, которую они потребляют.

Генеральный директор Субстак Крис Бест положительно оценил использование этой технологии. По его словам, программное обеспечение может выполнить всю техническую работу, но идею и эмоции, достойные прочтения, может дать только человек. «Когда я предлагал авторам Субстак, я говорил, что мы сделаем всё, кроме самой сложной части. Эта сложная часть — человеческая мысль и идея», — подчеркнул Бест.

Не запрет, а информирование

Стоит отметить, что Субстак не собирается запрещать использование искусственного интеллекта. Напротив, компания предоставляет авторам возможность добавлять к своим текстам специальную пометку «AI Аутор’с ноте» (Примечание автора об использовании AI). Благодаря этому творцы смогут открыто объяснять, как они использовали технологии в своем рабочем процессе. Издатели также могут проверять свои черновики через Панграм перед публикацией и устранять ошибки.

Эта тенденция сегодня широко распространяется в мировом технологическом сообществе. Например, в социальных сетях маркируются изображения и видео, созданные с помощью AI, а музыкальные стриминговые сервисы вводят ограничения на треки, созданные нейросетями. Субстак также присоединяется к этому тренду, ставя подлинность на первое место в сфере текстового контента.

Для пользователей и авторов из Узбекистана эта новость также имеет важное значение. В то время как использование инструментов искусственного интеллекта становится популярным среди местных создателей контента, такие инструменты прозрачности помогут выделять качественный и оригинальный контент на узбекском языке.