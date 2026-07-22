OpenAI инвестирует 750 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта

Компания OpenAI, лидер в мире искусственного интеллекта, объявила о масштабных стратегических планах по расширению своих технологических мощностей. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, компания намерена инвестировать в общей сложности 750 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры до 2030 года. Этот показатель почти на 25 процентов превышает сумму, прогнозировавшуюся в начале текущего года. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Первый крупный проект этой масштабной инвестиционной программы будет реализован в штате Джорджия, США. Городок центров обработки данных (дата-кентер) под названием "Проджект Камеллиа" займет площадь 1400 акров к северо-западу от Саванны. Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов, и ожидается, что он станет одним из крупнейших технологических объектов в регионе.

Энергопотребление и экологические вопросы

После запуска новый комплекс будет потреблять не менее 3,2 ГВ электроэнергии через коммунальную службу Георгиа Повер. Для сравнения, этой мощности достаточно для обеспечения энергией миллионов домохозяйств. OpenAI взяла на себя обязательство полностью покрыть все расходы на инфраструктуру и электроснабжение. Кроме того, компания согласилась снижать свое потребление до 1 ГВ в периоды пиковых нагрузок в сети.

Однако подобные масштабные проекты также ставят на повестку дня вопрос воздействия на окружающую среду. По данным TechCrunch, компания Георгиа Повер планирует получать большую часть дополнительной мощности за счет сжигания природного газа. Это может привести к увеличению выбросов вредных газов в атмосферу. Оставшаяся часть проекта, как сообщается, будет покрываться за счет солнечных панелей и крупных аккумуляторных систем.

Стратегические изменения и кадровая политика

Чтобы победить в инфраструктурной гонке, OpenAI также привлекает опытных специалистов. В частности, недавно Бретт Майо был назначен руководителем отдела строительства центров обработки данных компании. Ранее он работал в компании xAI Илона Маска и руководил созданием знаменитого суперкомпьютерного центра Колоссус в Мемфисе в рекордно короткие сроки.

По мнению экспертов, резкое увеличение расходов OpenAI может быть связано с замедлением проекта "Старгате", реализуемого совместно с Microsoft. Теперь компания делает больший упор на создание собственных независимых вычислительных мощностей. Подобные шаги определят будущие возможности ChatGPT и других передовых моделей AI.

Эта новость также имеет важное значение для Узбекистана и Центральноазиатского региона. Средства, которые глобальные технологические гиганты вкладывают в инфраструктуру, напрямую влияют на стоимость услуг искусственного интеллекта и скорость их распространения по всему миру, включая наш регион.