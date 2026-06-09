В России на портале «Госуслуги» появится «кнопка опасности» против кибермошенничества

Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Одной из ключевых нововведений документа является внедрение специальной «кнопки опасности» на портале государственных услуг «Госуслуги». Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Новая функция позволит гражданам, столкнувшимся с подозрительной активностью, оперативно сообщать о возможных мошеннических действиях. Данные, отправленные пользователем, будут автоматически направляться в государственную информационную систему «Антифрод».

После получения сигнала информация передается банкам и операторам связи. Это, в свою очередь, позволит финансовым учреждениям и операторам принять необходимые меры для предотвращения мошеннических действий.

В настоящее время механизм работы данной системы и перечень конкретных мер разрабатываются правительством России. Эта инициатива направлена на повышение безопасности цифровых услуг и защиту персональных данных граждан.