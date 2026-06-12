Илон Маск: Я давал SpaceX менее 10 процентов шансов на успех

·29·Технологии
Илон Маск: Я давал SpaceX менее 10 процентов шансов на успех

В преддверии крупнейшего в истории IPO Илон Маск встретился с сотрудниками в штаб-квартире SpaceX в Техасе. Во время выступления он признался, что поначалу почти не верил в то, что компания достигнет нынешнего уровня. По словам Маска, он давал SpaceX менее 10 процентов шансов на успех. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

«Трудно поверить, что компания, начавшая работу на маленьком складе в Эль-Сегундо, выйдет на биржу в рамках крупнейшего в истории IPO. Если бы кто-то сказал мне об этом тогда, я бы ответил: “Должно быть, вы приняли что-то очень сильное”. Я давал SpaceX менее 10 процентов шансов на то, что она вообще выживет», — сказал миллиардер.

Глава SpaceX также остановился на грандиозных целях компании в будущем. Он подчеркнул, что цель состоит не только в отправке нескольких астронавтов в космос, но и в том, чтобы доставить любого желающего на Луну, Марс или в любую точку Солнечной системы.

«Мы хотим доставить вас, именно вас, на Луну, Марс и, в конечном итоге, еще дальше», — добавил он. Тем временем, перед началом торгов цена акций SpaceX выросла почти на 30 процентов, достигнув 170 долларов. Это означает, что рыночная стоимость компании может превысить 100 миллиардов долларов.

Elon MuskSpaceXIPOКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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