Илон Маск: Я давал SpaceX менее 10 процентов шансов на успех

В преддверии крупнейшего в истории IPO Илон Маск встретился с сотрудниками в штаб-квартире SpaceX в Техасе. Во время выступления он признался, что поначалу почти не верил в то, что компания достигнет нынешнего уровня. По словам Маска, он давал SpaceX менее 10 процентов шансов на успех. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

«Трудно поверить, что компания, начавшая работу на маленьком складе в Эль-Сегундо, выйдет на биржу в рамках крупнейшего в истории IPO. Если бы кто-то сказал мне об этом тогда, я бы ответил: “Должно быть, вы приняли что-то очень сильное”. Я давал SpaceX менее 10 процентов шансов на то, что она вообще выживет», — сказал миллиардер.

Глава SpaceX также остановился на грандиозных целях компании в будущем. Он подчеркнул, что цель состоит не только в отправке нескольких астронавтов в космос, но и в том, чтобы доставить любого желающего на Луну, Марс или в любую точку Солнечной системы.

«Мы хотим доставить вас, именно вас, на Луну, Марс и, в конечном итоге, еще дальше», — добавил он. Тем временем, перед началом торгов цена акций SpaceX выросла почти на 30 процентов, достигнув 170 долларов. Это означает, что рыночная стоимость компании может превысить 100 миллиардов долларов.