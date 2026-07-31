Судья заявил о нехватке доказательств у администрации Трампа по делу Anthropic

·35·Технологии
Судья заявил о нехватке доказательств у администрации Трампа по делу Anthropic

В суде прошло рассмотрение спора между Anthropic, одной из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта в США, и Министерством обороны страны. Как сообщают Bloomberg и Аксиос, судья заявил, что администрация Дональда Трампа не представила достаточных доказательств для признания компании «угрозой цепочке поставок» и запрета на использование ее технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Данный конфликт возник на фоне приостановки переговоров между Anthropic и Пентагоном. Компания Anthropic заявила, что не хочет, чтобы ее модели искусственного интеллекта использовались для массовой слежки за американцами либо при принятии решений о целеуказании и нанесении ударов с применением летального оружия. Компания подчеркнула, что подобные технологии в настоящее время еще не полностью готовы.

Причины конфликта между сторонами

Пентаген же заявил, что частная компания не может диктовать военным правила использования технологий, подчеркнув, что они применяются в рамках закона. Кроме того, правительство утверждало, что публичная критика Министерства обороны со стороны Anthropic оправдывает введение запрета.

Окружной судья США Рита Лин назвала такую логику правительства «весьма тревожной». По ее мнению, подобный подход может создать прецедент для мести федеральным подрядчикам, чье мнение расходится с позицией администрации.

Судебное разбирательство и дальнейшие шаги

Министерство обороны также утверждало, что Anthropic может отключить или модифицировать свои модели искусственного интеллекта во время боевых действий. Однако специалисты отметили, что подобные предположения не подкреплены никакими доказательствами. Судья Лин также подтвердила, что не увидела никаких доказательств возможности изменения поставленной модели или активации какого-либо рубильника отключения.

Судебное заседание в четверг прошло в рамках одного из двух исков, поданных компанией Anthropic против Министерства обороны в марте. В этом иске оспариваются запрет и метка угрозы. Второе дело рассматривается в Вашингтоне.

Сообщается, что судья Рита Лин, временно приостановившая запрет в марте, теперь рассматривает вопрос о введении этого предписания на постоянной основе.

AnthropicСудИскусственный интеллектПентагонСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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