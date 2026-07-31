Яркие моменты со свадьбы Шахло Салаевой и Вейсела Дулгера в Узбекистане (видео)

Вчера, 30 июля, хорезмская певица Шахло Салаева и турецкий артист Вейсел Дулгер провели очередную свадебную церемонию в хорезмском ресторане «Bog‘i Eram Palace».

Многочисленные видео с свадебного торжества распространились в социальных сетях и вызывают бурное обсуждение. На кадрах видно, что праздник прошел в отличном настроении, на подъеме и очень красиво. В церемонии приняли участие близкие родственники, друзья жениха и невесты, а также деятели искусства.

Среди гостей свадьбы были такие известные артисты, как Ботир Кадыров, Хулкар Абдуллаева, Муродбек Киличев и другие известные творческие деятели. Своими выступлениями они подарили свадьбе еще больше радостной атмосферы.

В комментариях под видео, распространившимися в соцсетях, пользователи искренне поздравляют молодоженов, желая им семейного счастья и долгих лет жизни.