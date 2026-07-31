Анонсированы презентация и технические характеристики Redmi К100 Pro

·44·Технологии
Анонсированы презентация и технические характеристики Redmi К100 Pro

Один из лидеров рынка смартфонов, бренд Redmi, объявил официальную дату презентации и основные возможности своего нового флагманского устройства — модели Redmi К100 Pro. По данным иксбт.ком, гаджет нового поколения уже успел привлечь внимание пользователей своим аккумулятором рекордного уровня, скоростью зарядки и высокой производительностью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно рекламному постеру, опубликованному на странице Смарт Дигитал Продуктс Ресеарч Кентер в социальной сети Веибо, церемония презентации нового флагмана назначена на 11 августа в 19:00 по местному времени. Это устройство становится одним из самых обсуждаемых мобильных девайсов в технологическом мире.

Дизайн и внешний вид

Судя по опубликованному официальному постеру, новый смартфон сохранил общий стиль дизайна своего предшественника — модели Redmi К90 Pro Max. На задней панели традиционно бросается в глаза блок из трех камер и дополнительный динамик от известного бренда Босе.

Одним из главных визуальных изменений также стал новый корпус темно-красного цвета. Инсайдеры отмечают, что этот оттенок напоминает цвет Черрй Red, который предположительно будет представлен в грядущей линейке iPhone 18 Pro.

Технические возможности и производительность

Ранее данный флагман был замечен в базе тестирования Geekbench. Согласно этим данным, смартфон оснащается современным процессором Snapdragon 8 Элите Ген 5 и 16 GB оперативной памяти. Это обеспечивает высокую скорость работы даже в самых тяжелых приложениях и играх.

Одной из самых впечатляющих особенностей устройства является его аккумулятор. По предварительным данным, Redmi К100 Pro получит огромную батарею емкостью 8500 mAh. Ее можно будет быстро зарядить с помощью технологии быстрой зарядки мощностью 100 В.

Возможности дисплея и оптики также не остались без внимания. Ожидается, что смартфон будет оснащен экраном с частотой обновления до 185 Hz и основным датчиком камеры на 200 MP, что станет важной новостью для любителей мобильной съемки.

RedmiRedmi K100 ProСмартфоныSnapdragonТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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