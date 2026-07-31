Церемония разрезания торта, ставшая трендом на свадьбе Шахло и Вейселя, привлекла всеобщее внимание (видео)

Вчера в Хорезме прошла очередная свадьба Шахло Салаевой и Вейселя Дулгера. Множество видеороликов с торжества распространились в социальных сетях, привлекая внимание пользователей. На одном из них запечатлен момент разрезания свадебного торта.

В отличие от традиционного разрезания, пара подошла к этому процессу оригинально. Жених и невеста с разных сторон задували свечи, выставленные в ряд на длинном торте. После этого они вместе разрезали торт, придав этому традиционному обряду еще более приподнятое и увлекательное настроение.

Эти моменты были тепло встречены гостями свадьбы. Очередное узбекское торжество Шахло Салаевой и Вейселя Дулгера привлекает внимание поклонников не только праздничной атмосферой, но и такими яркими моментами.