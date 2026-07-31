Устройство с AI против одиночества вернулось с новым голосом и высокой ценой

Стремительное развитие АИ-технологий позволяет создавать не только вспомогательные программы, но и гаджеты, направленные на борьбу с человеческим одиночеством. Представленное два года назад носимое АИ-устройство под названием Friend, которое общалось с пользователем с помощью текстовых сообщений, претерпело кардинальное обновление. По информации иксбт.ком, автор проекта Ави Шиффманн на своей странице в социальной сети Кс анонсировал новую версию устройства с голосовыми возможностями. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новая версия Friend оснащена встроенным динамиком и способна отвечать пользователю как обладающая уникальной и устойчивой личностью. В одном из опубликованных рекламных ролика показано, как девушка-пользователь беседует с носимым кулоном об умершем или бывших отношениях, а гаджет выражает слова поддержки. В другом сюжете можно увидеть, как мужчина обсуждает свои планы в кинематографе и слышит похвалу от устройства.

Резкий рост цены и маркетинговая стратегия

Расширение возможностей устройства отразилось и на его стоимости. Если два года назад этот АИ-гаджет оценивался примерно в 99 долларов США, то розничная цена новой версии составляет 249 долларов. Это значительно дороже предыдущей модели.

Тем не менее, пока полностью не понятно, какую реальную пользу этот гаджет приносит в повседневных делах. Основатель проекта Ави Шиффманн в одном из своих постов остановился на истинной цели устройства. По его словам, этот AI — не помощник и не замена возлюбленного, а лишь надежный собеседник, стремящийся выполнять роль друга.

Место АИ-гаджетов на рынке

Идея преподносить пластиковый кулон на базе алгоритмов как тайного друга — очень смелый шаг с точки зрения маркетинга. Однако проект и ранее привлекал внимание своими громкими рекламными кампаниями. В частности, рекламные баннеры, установленные в метро Нью-Йорка в прошлом году, быстро стали популярными, но их часто портили граждане, выступавшие против замены живого человеческого общения цифровым амулетом.

В целом, на рынке пока еще не получили широкого распространения носимые устройства на базе AI. Другая аналогичная попытка, направленная на замену iPhone — АИ-значок от компании Humane Инк., была вынуждена прекратить свою деятельность менее чем через год из-за низких продаж.