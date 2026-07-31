КареКлуд предупреждает об утечке медицинских данных

Крупная американская медицинская технологическая компания КареКлуд сообщила об утечке личных и медицинских данных сотен тысяч граждан в результате кибератаки на ее серверы. Компания долгое время не предоставляла подробной информации об инциденте, произошедшем в марте, однако теперь пострадавшие начали получать официальные уведомления. Это показывает, что вопросы кибербезопасности представляют серьезную угрозу не только для финансовых систем, но и для наиболее конфиденциальной медицинской сферы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, базирующаяся в Нью-Джерси компания КареКлуд обслуживает базы данных пациентов более чем для 45 тысяч врачебных кабинетов, больниц и других медицинских учреждений по всей территории США. В результате предприятие управляет крайне конфиденциальными медицинскими и расчетными данными миллионов пациентов. Согласно уведомлению, поданному на этой неделе генеральному прокурору Калифорнии, хакеры получили доступ к одной из баз электронных медицинских записей как минимум на шесть дней — с 10 по 16 марта текущего года.

Кибератака и масштабы утечки данных

Представители компании заявили, что неизвестные хакеры утверждали, будто удалили или скопировали данные из баз. Хотя прямо не уточняется, требовали ли хакеры выкуп, киберпреступники часто прибегают к шантажу, угрожая опубликовать данные в интернете. На данный момент ни одна крупная хакерская группировка официально не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Согласно полученным данным, в результате этой утечки пострадали по меньшей мере 345 000 человек. Документы, поступившие в прокуратуры штатов Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Техас, показывают, что в дальнейшем этот показатель может возрасти. Расследования показали, что несанкционированный доступ был осуществлен к хранилищу данных, размещенному в инфраструктуре Amazon Веб Сервикес.

Персональные данные в зоне риска

Согласно официальным предупреждающим письмам, список украденных данных весьма обширен и включает в себя следующее:

ФИО граждан и почтовые адреса

Номера социального страхования (ССН)

Номера документов, удостоверяющих личность, выданных государственными органами, таких как паспорта и водительские права

Финансовые данные, такие как номера банковских счетов и платежных карт

Конфиденциальные сведения, связанные со здоровьем и медицинской историей пациентов

Эксперты отмечают, что раскрытие такого рода конфиденциальной информации резко повышает риски хищения личных данных (идентитй тефт) и различных мошеннических действий для пострадавших. Генеральный директор КареКлуд Стивен Снайдер не ответил на запросы издания о комментариях.