КареКлуд предупреждает об утечке медицинских данных

·52·Технологии
КареКлуд предупреждает об утечке медицинских данных

Крупная американская медицинская технологическая компания КареКлуд сообщила об утечке личных и медицинских данных сотен тысяч граждан в результате кибератаки на ее серверы. Компания долгое время не предоставляла подробной информации об инциденте, произошедшем в марте, однако теперь пострадавшие начали получать официальные уведомления. Это показывает, что вопросы кибербезопасности представляют серьезную угрозу не только для финансовых систем, но и для наиболее конфиденциальной медицинской сферы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, базирующаяся в Нью-Джерси компания КареКлуд обслуживает базы данных пациентов более чем для 45 тысяч врачебных кабинетов, больниц и других медицинских учреждений по всей территории США. В результате предприятие управляет крайне конфиденциальными медицинскими и расчетными данными миллионов пациентов. Согласно уведомлению, поданному на этой неделе генеральному прокурору Калифорнии, хакеры получили доступ к одной из баз электронных медицинских записей как минимум на шесть дней — с 10 по 16 марта текущего года.

Кибератака и масштабы утечки данных

Представители компании заявили, что неизвестные хакеры утверждали, будто удалили или скопировали данные из баз. Хотя прямо не уточняется, требовали ли хакеры выкуп, киберпреступники часто прибегают к шантажу, угрожая опубликовать данные в интернете. На данный момент ни одна крупная хакерская группировка официально не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Согласно полученным данным, в результате этой утечки пострадали по меньшей мере 345 000 человек. Документы, поступившие в прокуратуры штатов Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Техас, показывают, что в дальнейшем этот показатель может возрасти. Расследования показали, что несанкционированный доступ был осуществлен к хранилищу данных, размещенному в инфраструктуре Amazon Веб Сервикес.

Персональные данные в зоне риска

Согласно официальным предупреждающим письмам, список украденных данных весьма обширен и включает в себя следующее:

  • ФИО граждан и почтовые адреса
  • Номера социального страхования (ССН)
  • Номера документов, удостоверяющих личность, выданных государственными органами, таких как паспорта и водительские права
  • Финансовые данные, такие как номера банковских счетов и платежных карт
  • Конфиденциальные сведения, связанные со здоровьем и медицинской историей пациентов
Эксперты отмечают, что раскрытие такого рода конфиденциальной информации резко повышает риски хищения личных данных (идентитй тефт) и различных мошеннических действий для пострадавших. Генеральный директор КареКлуд Стивен Снайдер не ответил на запросы издания о комментариях.

CareCloudКибербезопасностьМедицинскиеДанныеКибератакаТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52Apple резко увеличила запасы из-за дефицита памятиApple резко увеличила запасы из-за дефицита памятиСегодня, 04:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей