Кибербезопасность: спамеры перешли от массовых рассылок к адресным атакам

·51·Технологии
Кибербезопасность: спамеры перешли от массовых рассылок к адресным атакам

В первой половине 2026 года киберпреступники отказались от практики массовых рассылок электронной почты и начали переходить к распределенным по времени небольшим и адресным атакам. По мнению специалистов, такие сообщения кажутся пользователям менее подозрительными, однако значительная их часть успешно блокируется еще до того, как доходит до адресата. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, об этом сообщили представители сервиса «Яндекс 360». За последний год объем обработанных системой электронных писем вырос на 12 процентов и составил рекордные 50 миллиардов сообщений. При этом зафиксировано, что количество вредоносных писем, остановленных на этапе проверки, увеличилось на 73 процента.

Согласно статистическим данным, еще 5,7 миллиарда сообщений были автоматически направлены в папку спам. По анализу систем безопасности, почти половина нежелательных писем была напрямую связана с попытками хищения личных данных пользователей.

Новые методы киберпреступности

Специалисты отмечают, что в текущем году количество фишинговых атак выросло на 45 процентов, а случаи подделки адреса отправителя — на 50 процентов, достигнув примерно 20 миллионов. В последнее время мошенники стремятся маскировать свои сообщения под уведомления государственных организаций и известных компаний.

Также на треть увеличилась доля писем с вредоносными приложениями. Это свидетельствует о том, что технические возможности злоумышленников становятся все более сложными.

Современные технологии защиты

Для своевременного выявления и предотвращения таких угроз платформа «Яндекс 360» использует передовые технологии. В частности, к ним относятся глубокий анализ изображений в сообщениях, повторные проверки после доставки письма, а также специальные алгоритмы, оценивающие тысячи признаков каждого сообщения.

Эксперты предупреждают, что изменение тактики киберпреступников требует от пользователей еще большего соблюдения цифровой гигиены и осторожности. Особенно критически важно подходить к сообщениям, поступающим от имени официальных ведомств.

КибербезопасностьСпамФишингЯндексIT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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