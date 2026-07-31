ChatGPT приближается к 1 миллиарду пользователей в неделю

·40·Технологии
ChatGPT приближается к 1 миллиарду пользователей в неделю

ChatGPT, одна из ведущих платформ в сфере искусственного интеллекта, вплотную приблизилась к историческому рубежу по количеству активных пользователей в неделю — отметке в 1 миллиард. Как сообщает издание Те Информатион со ссылкой на внутренние данные OpenAI, всемирно известный чат-бот находится на пороге этого грандиозного достижения, хотя компания пока официально не подтвердила данную цифру. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Напомним, что последние публичные статистические данные, опубликованные OpenAI, относятся к февралю 2026 года. Тогда глава компании Сэм Альтман сообщил, что сервисом ChatGPT каждую неделю пользуются более 900 миллионов человек, а количество платных подписок превысило 50 миллионов. Если новые внутренние оценки подтвердятся, то станет известно, что менее чем за полгода сервис увеличил свою аудиторию еще на 100 миллионов.

Темпы развития и ожидаемые сроки

Аналитики отмечают, что OpenAI могла достичь этого показателя примерно на 7 месяцев раньше изначально запланированного срока. Однако, поскольку компания пока не опубликовала новые официальные отчеты, приведенные цифры не полностью подтверждены независимыми источниками. Тем не менее эта динамика наглядно показывает, как быстро технологии искусственного интеллекта популяризируются в глобальном масштабе.

Если рубеж в 1 миллиард будет официально подтвержден, ChatGPT войдет в число самых массовых цифровых сервисов в мире. Хотя этот показатель демонстрирует огромный масштаб платформы, специалисты также обращают внимание на ее некоторые ограничения. В частности, хотя количество активных пользователей в неделю отражает охват сервиса, оно не полностью раскрывает реальную активность пользователей, рентабельность бизнеса или уровень внедрения искусственного интеллекта в корпоративном секторе.

ChatGPTOpenAIИскусственный интеллектТехнологииСэм Альтман
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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