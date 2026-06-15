Starlink обеспечил высокоскоростной интернет на «Коровьем острове» в Карибском море

Компания SpaceX под руководством Илона Маска запустила свою систему спутникового интернета Starlink в общественном технологическом центре на острове Иль-а-Ваш в Карибском море. Благодаря этому проекту сотни студентов и преподавателей региона впервые получили доступ к стабильной глобальной сети с низкой задержкой (латенкй). Этот шаг является важным этапом в устранении цифрового неравенства в отдаленных районах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Иль-а-Ваш (в переводе с французского «Коровий остров») расположен у юго-западного побережья Гаити, его площадь составляет около 52 квадратных километров. Несмотря на свою живописную природу, остров долгое время оставался отрезанным от современных средств связи. По данным иксбт.ком, в этом регионе, где традиционная телекоммуникационная инфраструктура не развита, Starlink стал единственным эффективным решением.

Образование и цифровые возможности

Новый канал связи открывает широкие возможности для жителей острова, особенно для молодежи. Теперь учащиеся могут пользоваться онлайн-образовательными ресурсами, смотреть видеоуроки и получать знания с помощью современных цифровых сервисов. Подобные технологические инновации способствуют приближению качества образования в отдаленных районах к столичному уровню.

Компания SpaceX не ограничивается только Карибским бассейном в рамках проекта Starlink. Ранее компания также подключила к интернету отдаленные школы в Кении и Парагвае. Кроме того, более 1000 учеников и учителей в 14 отдаленных школах Боливии пользуются высокоскоростным интернетом именно с помощью этой системы.

Глобальный охват и планы на будущее

Расширение сети Starlink продолжается и на Африканском континенте. Недавно SpaceX получила официальное разрешение на предоставление своих услуг в Кот-д'Ивуаре. На сегодняшний день на орбите Земли функционирует более 10 000 спутников Starlink, что гарантирует качество связи даже в самых отдаленных точках мира.

В настоящее время услугами Starlink пользуются более 12 миллионов абонентов в 160 странах мира. Компания не собирается останавливаться: в 2026 году с помощью ракеты Starship планируется запуск нового поколения спутников — В3. Это позволит еще больше увеличить скорость интернета и свести время задержки к минимуму.

Подобные технологии вызывают большой интерес и в условиях Узбекистана. Внедрение таких систем, как Starlink, в горных и труднодоступных селах нашей страны может дать огромный импульс развитию цифровой экономики и дистанционного образования.