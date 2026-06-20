Видеокарта Asus РОГ Астрал RTX 5090 повредила материнскую плату из-за сильного перегрева

В то время как графические процессоры нового поколения начинают занимать свои места на рынке, уровень тепловыделения высокомощных видеокарт вызывает серьезные проблемы. В частности, стало известно, что видеокарта Asus РОГ Астрал RTX 5090, созданная на базе последнего флагмана NVIDIA, повредила материнскую плату компьютера в результате чрезмерного перегрева. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Тайваньский пользователь под ником Бахамут поделился своим опытом, отметив, что мощный графический адаптер едва не «расплавил» не только себя, но и другие части системы. По сообщению издания иксбт.ком, пользователь около полугода использовал мощный компьютер, состоящий из материнской платы Asus ПроАрт Кс870-Э Креатор ВиФи и видеокарты Asus РОГ Астрал RTX 5090, для работы с искусственным интеллектом (AI).

Чрезмерная температура и ее последствия

В процессе разборки системы для профилактики пользователь заметил, что цвет радиатора чипсета на материнской плате изменился. Под воздействием постоянных высоких температур покрытие на поверхности радиатора потеряло свой вид. Несмотря на попытки пользователя очистить его влажной тканью, вернуть радиатор в первоначальное состояние не удалось.

Эта ситуация вызвала бурные дискуссии среди специалистов по поводу энергопотребления современных видеокарт и количества выделяемого ими тепла. Известно, что видеокарта RTX 5090 при полной нагрузке потребляет около 700 В. Однако в пиковых точках (пеак повер) этот показатель может достигать 1000 В.

Стоит отметить, что мощность в 1000 В эквивалентна энергии, которую потребляет обычная бытовая микроволновая печь или электрическая духовка. Такой огромный поток энергии и выделяемое тепло, при отсутствии правильно организованного воздушного потока внутри корпуса компьютера, неизбежно оказывают негативное влияние на близлежащие компоненты, включая радиаторы и текстолит материнской платы.

Технические проблемы и меры безопасности

По мнению специалистов, радиаторы материнских плат обычно покрыты специальной термостойкой краской. Однако в условиях экстремальных температур, создаваемых такими «хищниками», как RTX 5090, даже эти защитные слои не могут долго сопротивляться. Ранее также фиксировались проблемы с оплавлением 16-пиновых разъемов питания (12ВХПВР) этих видеокарт.

Любителям технологий и профессиональным геймерам следует помнить, что покупка таких высокоуровневых видеокарт требует не только больших средств, но и особого подхода к охлаждению системы. Стандартные корпуса и обычные кулеры не способны эффективно отводить такое количество тепла.

Обеспечить максимальную циркуляцию воздуха (аирфлов) внутри корпуса при установке видеокарты;

Использовать качественные и высокомощные блоки питания (минимум 1200-1500 В);

Рекомендуется регулярно проверять состояние термопрокладок и радиаторов.

На данный момент компания Asus не предоставила официального комментария по этой ситуации. Однако этот случай еще раз доказал, насколько важны совместимость компонентов и контроль температуры при сборке высокопроизводительных компьютеров.