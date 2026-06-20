Видеокарта Asus РОГ Астрал RTX 5090 повредила материнскую плату из-за сильного перегрева

·25·Технологии
Видеокарта Asus РОГ Астрал RTX 5090 повредила материнскую плату из-за сильного перегрева

В то время как графические процессоры нового поколения начинают занимать свои места на рынке, уровень тепловыделения высокомощных видеокарт вызывает серьезные проблемы. В частности, стало известно, что видеокарта Asus РОГ Астрал RTX 5090, созданная на базе последнего флагмана NVIDIA, повредила материнскую плату компьютера в результате чрезмерного перегрева. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Тайваньский пользователь под ником Бахамут поделился своим опытом, отметив, что мощный графический адаптер едва не «расплавил» не только себя, но и другие части системы. По сообщению издания иксбт.ком, пользователь около полугода использовал мощный компьютер, состоящий из материнской платы Asus ПроАрт Кс870-Э Креатор ВиФи и видеокарты Asus РОГ Астрал RTX 5090, для работы с искусственным интеллектом (AI).

Чрезмерная температура и ее последствия

В процессе разборки системы для профилактики пользователь заметил, что цвет радиатора чипсета на материнской плате изменился. Под воздействием постоянных высоких температур покрытие на поверхности радиатора потеряло свой вид. Несмотря на попытки пользователя очистить его влажной тканью, вернуть радиатор в первоначальное состояние не удалось.

Эта ситуация вызвала бурные дискуссии среди специалистов по поводу энергопотребления современных видеокарт и количества выделяемого ими тепла. Известно, что видеокарта RTX 5090 при полной нагрузке потребляет около 700 В. Однако в пиковых точках (пеак повер) этот показатель может достигать 1000 В.

Стоит отметить, что мощность в 1000 В эквивалентна энергии, которую потребляет обычная бытовая микроволновая печь или электрическая духовка. Такой огромный поток энергии и выделяемое тепло, при отсутствии правильно организованного воздушного потока внутри корпуса компьютера, неизбежно оказывают негативное влияние на близлежащие компоненты, включая радиаторы и текстолит материнской платы.

Технические проблемы и меры безопасности

По мнению специалистов, радиаторы материнских плат обычно покрыты специальной термостойкой краской. Однако в условиях экстремальных температур, создаваемых такими «хищниками», как RTX 5090, даже эти защитные слои не могут долго сопротивляться. Ранее также фиксировались проблемы с оплавлением 16-пиновых разъемов питания (12ВХПВР) этих видеокарт.

Любителям технологий и профессиональным геймерам следует помнить, что покупка таких высокоуровневых видеокарт требует не только больших средств, но и особого подхода к охлаждению системы. Стандартные корпуса и обычные кулеры не способны эффективно отводить такое количество тепла.

  • Обеспечить максимальную циркуляцию воздуха (аирфлов) внутри корпуса при установке видеокарты;
  • Использовать качественные и высокомощные блоки питания (минимум 1200-1500 В);
  • Рекомендуется регулярно проверять состояние термопрокладок и радиаторов.
На данный момент компания Asus не предоставила официального комментария по этой ситуации. Однако этот случай еще раз доказал, насколько важны совместимость компонентов и контроль температуры при сборке высокопроизводительных компьютеров.

NVIDIARTX 5090AsusТехнологииВидеокарта
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая эра в кибербезопасности: представлен умный помощник ПТ НаираНовая эра в кибербезопасности: представлен умный помощник ПТ НаираСегодня, 12:28Google Шитс стал еще умнее для пользователей из УзбекистанаGoogle Шитс стал еще умнее для пользователей из УзбекистанаСегодня, 11:55Швеция выступила против автопилота Tesla: систему обвиняют в превышении скоростиШвеция выступила против автопилота Tesla: систему обвиняют в превышении скоростиСегодня, 10:57Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX совершила шумную посадку в КалифорнииРакета-носитель Falcon 9 компании SpaceX совершила шумную посадку в КалифорнииСегодня, 10:20Китай на пороге технологической революции: первый спутниковый звонок через обычный смартфонКитай на пороге технологической революции: первый спутниковый звонок через обычный смартфонСегодня, 09:56Бюджетный процессор Intel Коре 3 304 конкурирует с Apple А18 ProБюджетный процессор Intel Коре 3 304 конкурирует с Apple А18 ProСегодня, 09:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу