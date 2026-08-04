Ноттингем Форест подключился к борьбе за Тиджани Рейндерса

По мере приближения к завершению летнего трансферного окна представитель английской Премьер-лиги Ноттингем Форест стал серьёзным претендентом на полузащитника Манчестер Сити Тиджани Рейндерса. Главному тренеру команды необходим именно такой опытный футболист, чтобы расширить возможности в центре поля, однако трансферный рынок вошёл в горячую фазу, а конкуренция очень высока. Об этом сообщает Goal.com.

По информации Фабрицио Романо, Ноттингем Форест заинтересован в трансфере 28-летнего нидерландского футболиста. Руководство клуба намерено сформировать технически сильный состав, способный под руководством Оливера Гласнера бороться за высокие места в Премьер-лиге. Тиджани Рейндерс, обладающий превосходными навыками продвижения мяча и контроля темпа игры, полностью соответствует этим требованиям.

Конкуренция в Англии и другие претенденты

Стоит отметить, что борьба за Тиджани Рейндерса не ограничивается одним клубом. На раннем этапе трансферного окна серьёзный интерес к футболисту проявлял и Ньюкасл Юнайтед. Однако после первых запросов в июне «сороки» не предприняли конкретных шагов, что открыло для Ноттингем Форест новые возможности.

Тем не менее финансовые условия, необходимые для перехода футболиста из состава действующих чемпионов, остаются серьёзным препятствием. Кроме того, существует сильная конкуренция со стороны клубов за пределами Англии: известные европейские команды также внимательно следят за ситуацией вокруг нидерландского футболиста.

В поле зрения европейских грандов

Туринский Ювентус также представляет серьёзную угрозу в борьбе за Тиджани Рейндерса. Гранд Серии А проводит перестройку состава и считает центрального полузащитника крайне необходимым для тактической системы Лучано Спаллетти. Туринцы активно работают на трансферном рынке и уже подписали таких игроков, как Рандаль Коло Муани и Карим Алайбегович, однако усиление полузащиты остаётся их главной задачей.

Чемпион Турции Галатасарай также пытается укрепить свои позиции в этой трансферной гонке. Стамбульский клуб рассматривает Тиджани Рейндерса как достойную замену Габриэлу Саре, если тот покинет команду. Готовность Галатасарая полностью удовлетворить зарплатные требования футболиста показывает, насколько серьёзны его намерения.