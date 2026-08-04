Комплектующие для ПК дорожают: очередь дошла до материнских плат

·55·Технологии
Комплектующие для ПК дорожают: очередь дошла до материнских плат

На мировом рынке продолжают расти цены на комплектующие для персональных компьютеров. Оперативная память и видеокарты NVIDIA и AMD уже подорожали, а в ближайшее время аналогичная участь, как ожидается, постигнет и материнские платы. По данным Боард Чаннелс Форумс, Asus, Гигабйте и МСИ, ведущие технологические бренды мира, могут быть вынуждены повысить цены на свою продукцию. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По мнению экспертов, главной причиной роста цен считается резкое увеличение стоимости печатных плат. Эта деталь является важнейшей основой любой материнской платы, и сетевые источники предполагают, что в течение 2026 года её стоимость вырастет как минимум на 50%. Это приводит к резкому росту расходов производителей.

Основные причины роста цен

Факторы, оказывающие давление на производителей, не ограничиваются одними печатными платами. На рынке сырья также заметно подорожали медь, конденсаторы, элементы питания и различные управляющие микросхемы. Удорожание этих компонентов приводит к росту себестоимости готовой продукции и создаёт предпосылки для повышения цен для конечных потребителей.

Ситуацию ещё больше осложняет низкий спрос среди пользователей, самостоятельно собирающих компьютеры. Сегодня объёмы поставок материнских плат сокращаются. В результате компании вынуждены распределять расходы на исследования, производство и логистику между меньшим количеством устройств.

Общая ситуация на рынке и перспективы

На фоне снижения объёмов продаж и роста расходов рентабельность бизнеса производителей заметно сокращается. По данным Боард Чаннелс Форумс, Asus, Гигабйте и МСИ пока не смогли полностью компенсировать возникшие расходы за счёт повышения цен на продукцию.

Поэтому с третьего квартала текущего года эти бренды, вероятно, пересмотрят оптовые цены на свою продукцию для дистрибьюторов. Ранее сообщалось, что видеокарты NVIDIA и AMD также заметно подорожали, что приводит к изменению ценовой политики на всём рынке компьютерного оборудования.

Материнские ПлатыAsusGigabyteMSIВидеокарты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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