Elon Musk всё чаще говорит об искусственном интеллекте в квартальных отчётах Tesla

·53·Технологии
Elon Musk всё чаще говорит об искусственном интеллекте в квартальных отчётах Tesla

Несмотря на то что в прошлом квартале Tesla поставила почти полмиллиона автомобилей и получила 70 процентов выручки от их продажи, её руководитель Elon Musk теперь стремится представить бизнес компании скорее как сферу искусственного интеллекта и робототехники, чем как автомобилестроение. Согласно совместному анализу TechCrunch и финансовой исследовательской фирмы Худсон Лабс, в последние годы интересы руководителей Tesla на ежеквартальных отчётных конференциях резко изменились. Анализ, проведённый на основе данных С&П Маркет Intelligence, показал, что Elon Musk посвящает значительную часть своего времени технологиям будущего. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

С помощью инструмента искусственного интеллекта Ко-Аналйст, специально созданного для финансовых исследований, были проанализированы по темам расшифровки всех звонков по итогам финансовых отчётов, проведённых с 2019 года. Согласно полученным данным, сейчас Elon Musk посвящает почти 50 процентов своей речи искусственному интеллекту, роботакси и программному обеспечению для полностью автономного управления. Для сравнения: в 2022 году он уделял подобным инициативам лишь 15–20 процентов своего времени.

Автономность и рыночная стоимость

В этот период Elon Musk неоднократно подчёркивал, что автономные технологии оправдают высокую рыночную стоимость компании. В отчёте за первый квартал 2024 года он заявил: «Если вы оцениваете Tesla просто как автомобильную компанию, это в корне неверный подход. Если кто-то не верит, что Tesla успешно решит задачу автономности, ему не следует инвестировать в компанию». Такой подход стал центральной осью стратегии компании.

При этом робототехника стала ещё одним направлением, интерес к которому резко вырос за последние три года. Tesla впервые объявила о работе над своим гуманоидным роботом Optimus в 2021 году. В течение следующего года Elon Musk уделял этому проекту лишь два процента своего времени или меньше. Однако за последний год он начал посвящать обсуждению Optimus не менее 10 процентов своей речи.

Оттеснение традиционного бизнеса на второй план

Интерес к проекту Optimus ещё сильнее вырос во время отчётного звонка по итогам третьего квартала 2025 года, заняв почти треть внимания Elon Musk. Примечательно, что по мере учащения разговоров Elon Musk о футуристических идеях будущего основной автомобильный бизнес Tesla перестал расти. В результате на ежеквартальных встречах он тратит на обсуждение автомобилей и производства менее трети своего времени.

На аналогичной отчётной встрече в третьем квартале прошлого года было отмечено, что Elon Musk уделил вопросам автомобильного бизнеса менее 20 процентов своего времени. Хотя финансовые показатели по-прежнему зависят от традиционных продаж, цифры ясно показывают: приоритеты и внимание руководителя компании полностью сместились в другую сферу — искусственный интеллект и робототехнику.

TeslaElon MuskИскусственный ИнтеллектOptimusРобототехника
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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