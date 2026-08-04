Walmart завершила процесс приобретения Вибе.ко

Крупнейшая американская розничная сеть Walmart сделала важный шаг на пути к дальнейшему расширению своих рекламных возможностей. По данным иксбт.ком, компания официально объявила об успешном завершении приобретения платформы рекламы стримингового телевидения Вибе.ко, работающей по модели самообслуживания. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Впервые об этой сделке было объявлено в июне текущего года. Согласно договорённостям, Вибе.ко теперь полностью вошла в состав Walmart Коннект — рекламной сети ритейлера для подключённого телевидения (коннектед ТВ). Как ранее сообщала Те Валл Стрит Джурнал, Walmart направила на эту покупку 1,4 миллиарда долларов.

Стриминговая реклама и новые возможности

Ключевая особенность платформы Вибе.ко заключается в том, что она позволяет представителям малого и среднего бизнеса самостоятельно запускать кампании на стриминговом телевидении через различных издателей. Интеграция этой технологии с Walmart Коннект позволит ритейлеру значительно расширить рекламный бизнес и получить новые способы привлечения покупателей.

По словам генерального директора и старшего вице-президента Walmart Коннект Райана Мейворда, Вибе.ко создала эффективную платформу, которая делает рекламу на стриминговом ТВ простой и доступной для компаний любого масштаба. На этой основе стороны планируют предоставить рекламодателям более удобный способ взаимодействия с клиентами.

История стратегических шагов

Эта сделка стала не единственным крупным приобретением Walmart за последние годы. В 2024 году компания купила производителя телевизоров Визио за 2,3 миллиарда долларов, стремясь укрепить рекламное направление. Эти последовательные шаги показывают, насколько серьёзно компания относится к технологическим решениям в борьбе за цифровой рынок и внимание покупателей.

Ожидается, что новое приобретение укрепит связь между процессом покупок клиентов и стриминговым контентом, а также упростит оценку эффективности рекламных кампаний.