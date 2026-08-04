Как сообщает Goal.com, Энцо Мареска, возглавивший «Манчестер Сити» после десятилетнего исторического правления Пепа Гвардиолы, подчеркнул, что клубу не нужны масштабные изменения, однако важно добавить в состав опытных игроков. 46-летний специалист получил в наследство от Гвардиолы идеально работающий механизм, выигравший все возможные трофеи, и активно работает на трансферном рынке, чтобы сохранить элитный уровень команды. сообщает Goal.com.

По информации Даилй Маил, уход таких опытных футболистов, как Бернарду Силва, Джон Стоунз и Натан Аке, вынудил тренера предпринять серьёзные шаги. Несмотря на это, итальянский специалист понимает, что кардинально обновлять состав не требуется, однако необходимы опытные игроки, способные заменить ушедших лидеров. Энцо Мареска заявил: «К счастью, это команда, которой не нужны многочисленные изменения. Вместе с тем, как мы все знаем, клуб потерял таких важных опытных футболистов, как Бернарду, Джон и Натан».

Трансферы на будущее и молодые таланты

Руководство «Манчестер Сити» также работает над привлечением молодых футболистов, думая о будущем. В частности, клуб близок к подписанию 17-летнего таланта «Лилля» Айюба Буадди. Ожидается, что марокканский полузащитник, ярко выступивший за сборную Марокко на чемпионате мира 2026 года, станет заменой Эллиоту Андерсону, за которого заплатили 116 миллионов фунтов стерлингов.

Несмотря на это, Мареска активно ищет опытных профессиональных игроков, способных заменить ушедших ветеранов, хотя молодые таланты и формируют фундамент будущего. «Манчестер Сити» внимательно следит за фланговыми футболистами и правыми защитниками. В частности, с командой активно связывают защитника «Челси» Мало Гюсто и вингера Педру Нету.

Переговоры на трансферном рынке и изменения в составе

Сохранение баланса опытных игроков в составе сейчас особенно актуально, тем более что «Реал Мадрид» стремится подписать Родри. Спортивный директор клуба Уго Виана специально отправился в Южную Корею, чтобы вести эти переговоры во время предсезонного турнира.

Уго Виана одновременно координирует несколько трансферных сделок. Среди них возможный переход Савио, которым интересуется «Тоттенхэм», а также ожидаемый трансфер вратаря «Марселььььььььььььььььььььььььььььььььььььььья» Херонимо Рульи. Мареска, в свою очередь, подтвердил, что поддерживает постоянный контакт со скаутами и руководством, подбирая подходящих кандидатов для решения тактической головоломки.

«Уго здесь, генеральный директор Ферран Сориано тоже здесь, и мы каждый день обсуждаем, что нужно сделать», — добавил Мареска. «Конечно, нам предстоит проделать определённую работу. Мы ежедневно поддерживаем связь. Пока трансферное окно открыто, может произойти что угодно».