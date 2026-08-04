Spotify расширяет инструмент создания ремиксов для треков с помощью искусственного интеллекта

·40·Технологии
Spotify расширяет инструмент создания ремиксов для треков с помощью искусственного интеллекта

На рынке стриминговых сервисов начинается новый этап: как сообщает иксбт.ком, компания Spotify на встрече, посвящённой итогам второго квартала, заявила о подготовке продукта, который позволит пользователям создавать ремиксы и каверы на музыку любимых исполнителей с помощью искусственного интеллекта. Новый проект призван предоставить поклонникам музыки творческую свободу и одновременно создать законные механизмы при полном уважении авторских прав. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Компания объявила, что в рамках этой инициативы подписала соглашение не только с Универсал Мусик Груп (УМГ), но и с Merlin — партнёром по лицензированию независимых лейблов и дистрибьюторов. Благодаря договорённости произведения исполнителей, согласившихся участвовать и связанных с более чем 30 тысячами лейблов сети Merlin, смогут войти в этот продукт на базе искусственного интеллекта. Это значительно расширит каталог, которым пользователи смогут пользоваться в будущем.

Новый законный подход к музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта

В последнее время стриминговые платформы сталкиваются с проблемой потока фальшивых песен, полностью созданных с помощью искусственного интеллекта. Например, по данным сервиса Дизер, более половины треков, загружаемых ежедневно, генерируются с помощью искусственного интеллекта — этот показатель резко вырос по сравнению с 10% в начале текущего года. Однако руководство Spotify подчёркивает, что его подход полностью отличается: основное внимание будет уделяться «настоящим артистам, а не фальшивым».

По словам со-генерального директора Spotify Густава Сёдерстрёма, создаваемый компанией продукт будет основываться на согласии существующих исполнителей. «Мы хотим, чтобы артисты были заинтересованы в добавлении своих работ в этот каталог, а люди могли создавать и экспериментировать с каверами и ремиксами на основе их творчества», — отметил другой со-генеральный директор, Алекс Норстрём. Кроме того, проект предусматривает своевременное указание авторства, получение согласия исполнителей и, что особенно важно, обеспечение достойной компенсации за этот процесс.

Будущие планы и монетизация

Также стали известны некоторые подробности о технических аспектах проекта и сроках его запуска. На первом этапе исследовательская версия продукта для создания фанатских ремиксов и каверов, как ожидается, будет доступна ограниченной группе пользователей. При этом наличие полного музыкального каталога не потребуется. В дальнейшем инструмент планируется запустить как платную дополнительную услугу, которая создаст для артистов новый источник дохода.

Стриминговый гигант подчёркивает, что такой подход является уникальным на рынке и полностью законен. Густав Сёдерстрём отметил, что обычная генеративная музыка в любом случае продолжит развиваться, однако этот специальный продукт необходим, чтобы существующие исполнители могли безопасно и выгодно использовать волну искусственного интеллекта.

SpotifyИскусственный ИнтеллектМузыкаТехнологииСтриминг
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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