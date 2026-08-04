Интерес к полузащитнику Милана Фофане проявляют клубы из Англии

Французский полузащитник клуба «Милан» находится в центре внимания на трансферном рынке. По информации GOAL.ком, в услугах футболиста заинтересованы два представителя английской Премьер-лиги, а его будущее может решиться в ближайшие дни. Об этом сообщает Goal.com.

Как стало известно, руководство «россонери» готово выставить Фофану на трансфер, чтобы уменьшить конкуренцию в полузащите. Клуб требует около 20 миллионов евро за трансферные права на бывшего игрока «Монако», и это решение также одобрил агент футболиста.

Интерес со стороны английских клубов

В настоящее время два клуба АПЛ — «Кристал Пэлас» и «Эвертон» — сделали предварительные запросы по поводу трансфера полузащитника. Английские клубы намерены усилить свои составы опытным футболистом.

Тем не менее у французского футболиста есть собственная позиция. По данным источника, Фофана не хочет покидать клуб и намерен остаться в «Милане», продолжая бороться за своё место в составе.

Завоевать доверие тренера

В предстоящих важных матчах, в том числе в игре против «Интера», футболист постарается оправдать доверие главного тренера Аморима. До начала следующего сезона он хочет убедить тренера и руководство команды в том, что является необходимым игроком.

Для «Милана» испытания этого сезона имеют большое значение, а тренерский штаб планирует использовать каждого футболиста с максимальной пользой. Будущее Фофаны будет зависеть от его действий на поле и переговоров в последние дни трансферного окна.