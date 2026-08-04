Штат Техас остановил строительство новых центров обработки данных

Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Резкий рост нагрузки на электросеть

В последние годы технологические компании и разработчики активно ищут подходящие регионы для размещения центров обработки данных по всей территории США. Техас благодаря мягким правилам и достаточным запасам энергии стал центром притяжения для гигантских объектов, заняв второе место после Вирджинии. В то же время такие ведущие компании, как Google Microsoft , стремятся в этот регион, чтобы использовать возможности природного газа, ветровой и солнечной энергетики.

Однако очереди на подключение к сети выросли до беспрецедентного уровня. В январе текущего года мощность проектов, ожидающих подключения к сети ЭРКОТ, составляла 233 ГВт, а менее чем за шесть месяцев этот показатель увеличился более чем вдвое. Сейчас ЭРКОТ отслеживает 474 GW новых запросов на подключение, и около 90% из них приходится именно на центры обработки данных.

Аудит и предъявляемые требования

По мнению экспертов, большинство этих проектов пока остаются лишь предложениями на бумаге. Тем не менее даже реализация небольшой их части может полностью вывести из строя электросеть Техаса. Текущие очереди на подключение в пять раз превышают максимальный общий спрос ЭРКОТ.

Центры обработки данных и объекты для майнинга криптовалют приводят к росту цен на электроэнергию в штате. Губернатор Грег Эбботт перешёл к решительным мерам, чтобы предотвратить эту негативную тенденцию. Ранее компании просили добровольно предоставлять информацию, однако большинство не ответило на этот запрос. Теперь введён обязательный аудит.

Согласно новым правилам, ПУКТ и ЭРКОТ обязаны собирать следующие сведения:

Потребность проектов в электроэнергии внутри и за пределами объекта

Объём использования водных ресурсов

меры по снижению шума

системы управления освещением

сведения об использовании налоговых льгот и правах собственности

Исторически Техас отличался от других штатов более свободной деловой средой. Однако по мере того как энергетическая безопасность приобретает приоритетное значение, ожидается, что результаты проводимого аудита определят будущее штата как технологического центра.