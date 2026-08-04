Креиос Спаке представит первый спутник с воздухозаборным двигателем на сверхнизкой орбите

·39·Технологии
Креиос Спаке представит первый спутник с воздухозаборным двигателем на сверхнизкой орбите

Испанский стартап Креиос Спаке делает важный шаг в области космических технологий и готовится испытать первый спутник с электрическим двигателем, работающим на атмосферном воздухе и предназначенным для сверхнизкой орбиты. По данным иксбт.ком, запуск этого инновационного аппарата в космос запланирован на 2027 год. Он может кардинально изменить возможности изучения окружающей среды и получения изображений высокого разрешения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Основная задача проекта — испытание электрореактивной двигательной установки с забором атмосферного воздуха, известной как АБЭП. Эта технология позволит космическим аппаратам работать на сверхнизкой околоземной орбите высотой около 200 километров. Аппарат будет собирать разреженные газы в верхних слоях атмосферы и использовать их в качестве рабочего тела для электрического двигателя.

Технические решения и детали сотрудничества

Обычные спутники быстро теряют высоту на такой низкой орбите из-за сопротивления атмосферы. Срок их работы ограничен, поскольку требуется большой запас топлива, что увеличивает массу аппарата. Система АБЭП, разрабатываемая Креиос Спаке, призвана решить эту проблему.

Первый спутник, который будет запущен в рамках испытаний, создадут на базе микроспутниковой платформы НаноАвионикс MP42 компании Конгсберг НаноАвионикс. Специалисты НаноАвионикс адаптируют платформу к требованиям миссии, установят необходимую полезную нагрузку, проведут испытания системы и полностью подготовят аппарат, прежде чем передать управление непосредственно специалистам Креиос Спаке.

Орбитальные исследования и перспективы

В рамках запланированной космической миссии предстоит выполнить несколько важных задач. В частности, спутник должен на практике проверить эффективность работы двигателя АБЭП на сверхнизкой орбите, измерить параметры окружающей среды, а также получать изображения в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах с разрешением менее одного метра.

Сегодня интерес к сверхнизким орбитам заметно растёт. Это связано с возможностью получать более детальные изображения поверхности Земли и сокращать задержку связи. Однако данное направление по-прежнему требует сложных инженерных решений. Наряду с Креиос Спаке, над этими технологиями активно работают Виридиан Спаке, лаборатории двигательных установок Европейского космического агентства и индийская компания Орбитт Спаке.

Kreios SpaceКосмические ТехнологииДвигатель ABEPСпутникиНаучные Новости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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