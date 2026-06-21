Xiaomi представит новинку 18 сентября: камера 200 Мп и дизайн в стиле Apple

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится продемонстрировать свою следующую линейку флагманских смартфонов гораздо раньше, чем ожидалось. По информации известного инсайдера под псевдонимом Смарт Пикачу, новая серия Xiaomi 18 будет представлена широкой общественности уже в сентябре этого года. Эта новость вызвала большой интерес в мире технологий, так как обычно компания демонстрировала свои основные флагманы в четвертом квартале года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Одним из наиболее важных аспектов нового устройства станет его система камер. Согласно данным, модель Xiaomi 18 будет оснащена основным сверхвысокого разрешения модулем на 200 Мп. Однако речь идет не только о количестве пикселей, но и о применении передовой технологии ЛОФИК (Латерал Оверфлов Интегратион Капакитор). Ожидается, что эта технология станет революционным шагом в поддержании баланса освещенности при съемке.

Технологические инновации и качество изображения

Технология ЛОФИК предотвращает «пересвет» (оверекспосуре) изображения в областях с избыточным освещением на матрицах смартфонов. Это особенно критично при съемке в солнечный день или под ярким светом ламп. Кроме того, эта система устраняет различные артефакты от светодиодных ламп, обеспечивая идеальное качество ХДР. В результате пользователи смогут получать снимки с динамическим диапазоном на уровне профессиональных камер.

Внешний вид смартфона также претерпит серьезные изменения. Инсайдер отмечает, что дизайн Xiaomi 18 будет выполнен в стиле Apple — изящный и визуально привлекательный. Устройство получит закругленные углы и большой дисплей с разрешением 2К. Ожидается, что уровень яркости экрана будет значительно выше, чем у представителей предыдущего поколения, что гарантирует четкость изображения даже под прямыми солнечными лучами.

Дополнительный экран и пользовательский интерфейс

Сохраняя свой уникальный стиль, Xiaomi решила оставить небольшой вспомогательный экран на задней панели устройства. Этот дисплей служит для просмотра уведомлений или удобства при съемке селфи. В программном обеспечении также есть обновления: пользовательский интерфейс смартфона станет более плавным и эстетически насыщенным.

По данным иксбт.ком, Смарт Пикачу, распространивший эту информацию, ранее уже делал точные прогнозы о продуктах Xiaomi. В частности, он верно указал даты выхода и характеристики смартфона Xiaomi 13 Ultra и планшета Xiaomi Пад 6 еще до официальных презентаций. Поэтому сообщения о сентябрьской премьере оцениваются как весьма правдоподобные.

На рынке смартфонов Узбекистана бренд Xiaomi занимает одно из лидирующих мест благодаря своей доступности и высоким техническим характеристикам. Выход нового флагмана в сентябре может стать неожиданным подарком для местных пользователей, так как это совпадет с презентацией новых моделей iPhone и еще больше подогреет конкуренцию на рынке.