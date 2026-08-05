Тренер «Челси» объяснил, почему Коул Палмер и Леви Колвилл не вышли на поле

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо объяснил, почему ключевые игроки команды Коул Палмер и Леви Колвилл пропустили товарищеский матч против туринского «Ювентуса». Хотя в Гонконге английский клуб потерпел минимальное поражение, основное внимание было приковано к причинам отсутствия этих двух футболистов в заявке. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания Эвенинг Стандард, в среду «Челси» провёл матч против «Ювентуса» на стадионе Кай Так и уступил со счётом 0:1. Единственный гол во втором тайме забил Эдон Жегрова, принёсший победу итальянской команде. Однако перед встречей Хаби Алонсо пришлось внести вынужденные изменения в состав, поскольку Коул Палмер и Леви Колвилл полностью отсутствовали в заявке на матч.

Риск травм и меры предосторожности

Специалист развеял опасения болельщиков, подчеркнув, что это решение было принято исключительно в целях предосторожности. В матче против «Тоттенхэма» на прошлой неделе, завершившемся поражением со счётом 1:2, оба футболиста провели на поле по 80 минут. После той игры они испытывали небольшой дискомфорт.

На послематчевой пресс-конференции Хаби Алонсо внёс ясность в ситуацию. По его словам, футболисты не получили серьёзных травм, а лишь испытывали боль из-за небольших ушибов. Тренер выразил надежду, что к следующему матчу в субботу они вернутся в строй.

&лакуо;Да, у них не травмы, а небольшой дискомфорт. И Коул, и Леви получили ушибы. Сегодня не было смысла рисковать, и мы надеемся, что к субботе они будут в порядке&ракуо;, &мдаш; сказал Хаби Алонсо журналистам.

Реакция футболиста и новые игроки

В свою очередь, Коул Палмер в разговоре с журналистами у кромки поля выразил сожаление по поводу пропуска матча, однако не скрывал своей радости от атмосферы и поддержки в Гонконге. Главный тренер также категорически опроверг слухи о рецидиве проблем с коленом у Палмера, которые беспокоили его в прошлом сезоне.

Алонсо отдельно подчеркнул, что это всего лишь контактная травма и ушиб, полученные в матче против «Тоттенхэма», поэтому поводов для лишнего беспокойства нет. На фоне отсутствия Палмера и Колвилла встреча с «Ювентусом» предоставила другим футболистам и новичкам возможность проявить себя.

В частности, Дэнни Уэлбек, перешедший из «Брайтона», провёл свой первый матч в составе «Челси». Ожидается, что приход опытного нападающего добавит лондонскому клубу опыта и разнообразия в атаке.