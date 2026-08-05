У иностранного пассажира, ехавшего в «Кобальте», обнаружили более 2 килограммов опия

В Навоийской области в ходе оперативного мероприятия пресечён незаконный оборот крупной партии наркотических средств. В остановленном в Конимехском районе автомобиле «Кобальт» у гражданина Казахстана, находившегося в салоне, обнаружили 2 килограмма 87 граммов опия.

По предварительным данным, подозреваемый забрал наркотическое средство из тайника, оставленного наркокурьерами, переправившими его контрабандой из соседнего государства. В отношении него возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Кобальт» остановили на территории Конимехского района

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Службы государственной безопасности совместно с органами таможни, на территории Конимехского района был остановлен автомобиль марки «Кобальт».

При осмотре транспортного средства в установленном порядке внимание привлёк целлофановый пакет, принадлежавший гражданину Казахстана, ехавшему в качестве пассажира.

В результате проверки внутри пакета обнаружили 2 килограмма 87 граммов опия. Наркотическое средство было оформлено в процессуальном порядке и изъято в качестве вещественного доказательства.

Предполагается, что вещество забрали из тайника

По предварительным данным расследования, опий ранее был ввезён наркокурьерами из соседнего государства контрабандным путём.

Они оставили наркотическое средство в заранее определённом тайнике. Гражданин Казахстана, как сообщается, забрал пакет из этого места и был задержан во время поездки в автомобиле.

Этот способ может быть рассчитан на то, чтобы лица, доставляющие и принимающие незаконный груз, не встречались непосредственно. Теперь следствию предстоит установить и других лиц, которые переправили наркотик через границу, спрятали его и планировали доставить по дальнейшему адресу.

На какие вопросы будет искать ответы следствие?

Пока не раскрыто, именно из какого государства и каким маршрутом наркотическое средство было ввезено в Узбекистан.

В ходе расследования:

была ли задачей задержанного только забрать груз;

кому планировалось доставить наркотик;

кто ещё участвовал в контрабанде;

переправлялись ли ранее наркотические средства по этому каналу

ожидается выяснение подобных обстоятельств.

Подозреваемый заключён под стражу

Как отмечается в официальном сообщении, в отношении гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело, а по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Задержанный считается невиновным, пока его вина не будет подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.

В результате операции в Конимехе удалось предотвратить доставку более двух килограммов опия по дальнейшему адресу. Однако основная часть работы только начинается: следователям предстоит установить всю цепочку, стоящую за грузом, который прошёл путь от тайника до салона автомобиля. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со своими знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!