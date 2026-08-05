Мирджалол Касымов стал лучшим: в июле ОКМК никто не смог остановить

·58·Спорт
Мирджалол Касымов стал лучшим: в июле ОКМК никто не смог остановить

В Суперлиге Узбекистана объявили имя лучшего тренера июля — им стал Мирджалол Касымов. Главный тренер ОКМК за месяц привёл команду к победе во всех трёх матчах и опередил других претендентов.

Этот выбор — не просто формальное признание. В июле игра «горняков» показала, что команда Мирджалола Касымова вновь вернулась в серьёзную борьбу за трофеи. Теперь главный вопрос заключается в следующем: сможет ли ОКМК сохранить этот темп на протяжении всего сезона?

Почему июль стал успешным для Касымова?

ОКМК выиграл все 3 матча, проведённых в июле. В этих встречах команда забила 9 голов и пропустила 4 мяча.

Эти цифры показывают, что команда не только добивалась результата, но и очень активно играла в атаке. Три победы за месяц — самый весомый аргумент для тренера. Особенно если учесть, что эти успехи напрямую повлияли на положение в турнирной таблице, признание Касымова лучшим тренером месяца выглядит вполне логичным решением.

Конкуренция была серьёзной

В борьбе за этот приз Мирджалол Касымов также столкнулся с серьёзной конкуренцией. Среди претендентов на звание лучшего тренера июля были:

— также.

Уже сами эти имена говорят о том, насколько напряжённой была борьба. Речь идёт о специалистах, известных в Суперлиге своим стилем, опытом и результатами. В таких условиях первое место Касымова показывает, что его работа в июле получила особое признание.

Как высоко может подняться ОКМК в таблице?

В настоящее время ОКМК занимает 4-е место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 25 очков. Это ещё не позиция, которая решает судьбу чемпионства, но она говорит о серьёзных возможностях команды в борьбе за высокие места.

Максимальный результат в июле дал ОКМК мощный импульс сразу в двух аспектах:

  • во-первых, команда приблизилась к верхним строчкам по количеству очков;

  • во-вторых, уверенность футболистов в собственных силах заметно выросла.

Обычно именно такие серии ближе к решающей стадии сезона раскрывают истинный потенциал команды. Если подопечные Касымова сохранят этот темп, будет ошибкой считать ОКМК командой, способной бороться лишь за 4-е место.

Чем выделяется Касымов?

Мирджалол Касымов считается одним из самых опытных тренеров узбекского футбола, хорошо чувствующих давление. Его команды обычно отличаются характером, дисциплиной и бойцовскими качествами.

ОКМК в июле также продемонстрировал именно эти качества:

  • умение играть на результат,

  • эффективность в атаке,

  • способность не терять очки в сложные моменты,

  • стабильность в конкурентной борьбе.

Главное, что в этом месяце команда Касымова говорила не сухой статистикой, а реальным результатом. Три матча — три победы, а значит, работа тренера получила подтверждение на поле.

Награда за июль — начало большого рывка?

Приз лучшему тренеру месяца не всегда определяет итог сезона. Но он показывает, в каком направлении движется конкретная команда. В случае с ОКМК эта награда означает, что команда находится на правильном пути.

Пока «горняки» занимают 4-е место. Однако после июльских результатов на ОКМК приходится смотреть иначе. Команда Касымова становится всё более опасной силой в борьбе за высокие позиции.

Теперь главной задачей Касымова будет превратить успех одного месяца в стабильное выступление на протяжении всего сезона.

Как вы считаете, Мирджалол Касымов был самым достойным кандидатом на награду по итогам июля? Сможет ли ОКМК завершить сезон в первой тройке? Оставляйте своё мнение в комментариях.

Мирджалол КасымовАГМКУзбекистанНефтчиНасаф
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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