8 самых перспективных стартапов Австралии вышли на сцену Stripe Тур Сйдней

·37·Технологии
8 самых перспективных стартапов Австралии вышли на сцену Stripe Тур Сйдней

Команда Стартуп Баттлефиелд издания TechCrunch отобрала самые передовые и инновационные проекты Австралии. Восемь сильнейших стартапов страны получили возможность представить свои идеи на мероприятии Stripe Тур Сйдней, которое пройдет 19 августа в Сиднее. Эти участники предлагают передовые решения, определяющие будущее корпоративных технологий, здорового образа жизни, а также индустрии развлечений и медиа. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, победители этого конкурса получат не только платежные кредиты Stripe на сумму 15 000 долларов США, но и поборются за внимание международных инвесторов и место на сцене Стартуп Баттлефиелд 200 в рамках престижного мероприятия TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. Отобранные восемь стартапов впечатлили специалистов продуктами на основе искусственного интеллекта и цифрового управления.

Лидеры в сфере искусственного интеллекта и безопасности

Среди участников особенно выделяются платформы для корпоративной безопасности и борьбы с мошенничеством. В частности, Аигентсфере представляет собой платформу для независимого управления и контроля искусственного интеллекта, которая позволяет компаниям безопасно и эффективно масштабировать работу собственных ИИ-агентов. Апате помогает банкам, операторам связи и государственным учреждениям выявлять мошеннические операции: платформа вступает в живой диалог с мошенниками и превращает разговоры в данные в реальном времени.

Операционная система Каллеасе Ai, предназначенная для центров управления физической безопасностью, предлагает голосовой ИИ-движок, автоматизирующий задачи безопасности и патрулирования. Чусей Апп упрощает управление персоналом, предоставляя бизнесу систему быстрого найма и выплаты зарплаты в течение одного дня с помощью агентного ИИ.

Инновации в маркетинге, здравоохранении и медиа

Другие стартапы из списка также нацелены на цифровизацию различных отраслей:

  • Думерс AI — помогает компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, выводить презентации продуктов в тренды на платформе Кс.
  • Стартупеку — персонализирует здоровое питание с помощью ИИ-движка, основанного на данных за 10 лет.
  • ЛеадСторй — это слой видеоинтеллекта, отвечающий на запросы на естественном языке с использованием клипов о спорте, новостях и финансах.
  • Преве — платформа для физиотерапевтических клиник, автоматизирующая планы лечения и вовлечение пациентов.
Все эти стартапы демонстрируют потенциал технологической экосистемы Австралии и делают важный шаг к выходу на мировой рынок. Презентации на сцене в Сиднее будут иметь решающее значение для их дальнейшей судьбы.

СтартапыТехнологииАвстралияИскусственный ИнтеллектБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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