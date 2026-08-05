Lucid Моторс отложила выпуск своего доступного электромобиля

Компания Lucid Моторс, стремящаяся занять своё место на рынке электромобилей, почти на год отложила выпуск своего самого доступного кроссовера Cosmos. По данным иксбт.ком, этот шаг предпринял новый генеральный директор Сильвио Наполи, чтобы предотвратить повторение проблем с качеством, с которыми столкнулись предыдущие модели, и вывести компанию из кризиса. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Ожидавшийся кроссовер Cosmos с начальной ценой от 50 000 долларов США выйдет на рынок во второй половине 2027 года. Это стало очередным серьёзным испытанием для бренда, который своими высокотехнологичными, но дорогими автомобилями смог привлечь лишь узкий круг покупателей.

Перестановки в руководстве и жёсткая экономия

Как сообщается со ссылкой на финансовый отчёт компании за второй квартал, с момента официального вступления Сильвио Наполи в должность 1 июня он провёл масштабную чистку руководства. Свои посты покинули старший вице-президент по финансам Гаган Дхингра и ещё несколько высокопоставленных руководителей. Их места заняла полностью обновлённая управленческая команда.

Новый руководитель запустил масштабную программу сокращения расходов, предусматривающую экономию 1,4 миллиарда долларов до конца текущего года. В частности, в июне были уволены 18% сотрудников компании, а до этого штат уже сократили ещё на 12%. Кроме того, на заводе в Аризоне отменили вторую смену.

Проблемы с качеством и модель Cosmos

Ранее компания столкнулась с рядом проблем в качестве сборки и программном обеспечении седана Air и кроссовера Гравитй СУВ. Бывшему временному генеральному директору Марку Хинтерхофу даже пришлось извиняться перед клиентами. Сильвио Наполи отметил, что намеренно отложил выпуск Cosmos, чтобы не повторять прежних ошибок и довести продукт до полной готовности.

Cosmos должен был стать первым автомобилем Lucid, построенным на новой компактной и более доступной платформе среднего размера.

Доступная цена модели должна была привлечь более широкий круг покупателей и резко увеличить объёмы продаж.

Однако руководство опасается, что выпуск на рынок сырого продукта и недоработанных технологий вновь нанесёт ущерб репутации бренда.

В нынешних условиях главная задача Lucid Моторс — преодолеть финансовые трудности, оптимизировать расходы и гарантировать безупречное качество будущих электромобилей. Время покажет, помогут ли компании выжить решительные меры нового генерального директора.